Gledajte UŽIVO Dan uživo: Hrabri Bogdan ne odustaje

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Gledajte UŽIVO Dan uživo: Hrabri Bogdan ne odustaje

Uhapšeni student novosadskog FTN-a Bogdan Jovičić već šest dana štrajkuje glađu, nakon što mu je pritvor od mesec dana produžen za još toliko.

U međuvremenu, preminuo mu je otac. Na sahranu su ga dovela tri policajca, sve sa bukagijama na nogama. O Bogdanovoj borbi koja traje od 14. avgusta kad je priveden, u Danu uživo razgovaraćemo sa Bogdanovim kolegom i prijateljem Igorom Stankovićem, koji je bio sa njim u noći kad je priveden. Posle 400 otkaza početkom septembra, u fabrici Leoni u Malošištu kod Doljevca, sprema se još 1.500 otpuštanja do kraja godine. Fabrika, koja je hranila celo jedno mesto na jugu
Oglasila se Uprava nakon navoda da je student prebačen u bolnicu: "I dalje je u zatvoru gde štrajkuje glađu"

NIN pre 1 sat
"Bogdane, nisi sam": Građani se okupljaju ispred Okružnog zatvora u Beogradu

N1 Info pre 2 sata
Student Bogdan Jovičić ipak nije prebačen u zatvorsku bolnicu

Vreme pre 1 sat
„Student Bogdan koji štrajkuje glađu 7 dana prebačen u bolnicu“

Nova pre 2 sata
Studenti ETF-a pozvali na hitno okupljanje ispred Okružnog zatvora u Beogradu: „Bogdane, nisi sam“

Nova pre 2 sata
Advokat studenta FTN-a: Bogdan će biti prebačen u bolnicu Centralnog zatvora u Beogradu, u toku žalba na pritvor

Danas pre 2 sata
Student FTN-a koji štrajkuje glađu ipak nije prebačen u bolnicu, kolege i Zborovi zovu na protest u četvrtak ispred suda u NS…

Moj Novi Sad pre 2 sata
I načelnik UKP Ninoslav Cmolić dobio rešenje o penziji

N1 Info pre 4 minuta
Ponovo se oglasio MUP: Objavio fotografije metka koji je ispaljen u Novom sadu: "Nema tragova zabranjenih supstanci"

Blic pre 5 minuta
DS pisao Evropskom sudu za ljudska prava: Život studenta ugrožen, istina o njegovom stanju skrivena

Radio 021 pre 35 minuta
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija: Student Jovičić i dalje u pritvoru na Klisi

RTV pre 20 minuta
Protest „Pustite Bogdana“: Građani nemaju informaciju gde je student koji štrajkuje glađu

Nedeljnik pre 25 minuta