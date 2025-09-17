Gledajte UŽIVO Dan uživo: Hrabri Bogdan ne odustaje

Uhapšeni student novosadskog FTN-a Bogdan Jovičić već šest dana štrajkuje glađu, nakon što mu je pritvor od mesec dana produžen za još toliko.

U međuvremenu, preminuo mu je otac. Na sahranu su ga dovela tri policajca, sve sa bukagijama na nogama. O Bogdanovoj borbi koja traje od 14. avgusta kad je priveden, u Danu uživo razgovaraćemo sa Bogdanovim kolegom i prijateljem Igorom Stankovićem, koji je bio sa njim u noći kad je priveden. Posle 400 otkaza početkom septembra, u fabrici Leoni u Malošištu kod Doljevca, sprema se još 1.500 otpuštanja do kraja godine. Fabrika, koja je hranila celo jedno mesto na jugu