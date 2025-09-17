Kućni pritvor od tri meseca za uhapšene poljoprivrednike i građanina u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Kućni pritvor od tri meseca za uhapšene poljoprivrednike i građanina u Novom Sadu

Poljoprivrednicima Dušanu Krčmaru iz Čelareva, Radovanu Pivarskom iz Tovariševa i Žarku Đuriću iz Vojvode Stepe, kao i građaninu Nikoli Atanackoviću, sudija za prethodni postupak odredio je kućni pritvor uz elektronski nadzor do tri meseca.

Oni se sumnjiče za nasilničko ponašanje na javnom skupu, tokom protesta poljoprivrednika ispred Banovine u ponedeljak, zato što su navodno tog dana vređali dvojicu Novosađana, a jednog od njih i oborili na tlo. Oni su saslušani pred tužiocem, a zbog incidenata koji su se dogodili u ponedeljak na protestu upozorenja poljoprivrednika ispred zgrade Banovine u Novom Sadu. Tada su, kako tvrde svedoci, dvojica muškaraca došla na protest sa namerom da provociraju
