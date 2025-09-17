Podrška za poljoprivrednike: Studenti i građani ispred suda u Novom Sadu

Studenti i zborovi građana okupili su se danas ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici na skupu podrške poljoprivrednicima koji su prevedeni u utorak.

Poljoprivrednici su ispred suda došli sa desetak traktora, a okupljaju se i drugi građani, pa je Sutjeska ulica blokirana, javlja portal 021. Četvorica članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika privedena su u utorak ujutru zbog incidenta koji se dogodio u ponedeljak na protestu ispred Banovine. Do incidenta je došlo kada je nekoliko osoba upalo na protest poljoprivrednika, provocirajući okupljene, nakon čega ih je policija legitimisala i udaljila sa skupa.