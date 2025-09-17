Podrška za poljoprivrednike: Studenti i građani ispred suda u Novom Sadu

NIN pre 4 sati  |  FoNet
Podrška za poljoprivrednike: Studenti i građani ispred suda u Novom Sadu

Studenti i zborovi građana okupili su se danas ispred zgrade novosadskog suda u Sutjeskoj ulici na skupu podrške poljoprivrednicima koji su prevedeni u utorak.

Poljoprivrednici su ispred suda došli sa desetak traktora, a okupljaju se i drugi građani, pa je Sutjeska ulica blokirana, javlja portal 021. Četvorica članova Inicijative za opstanak poljoprivrednika privedena su u utorak ujutru zbog incidenta koji se dogodio u ponedeljak na protestu ispred Banovine. Do incidenta je došlo kada je nekoliko osoba upalo na protest poljoprivrednika, provocirajući okupljene, nakon čega ih je policija legitimisala i udaljila sa skupa.
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u Novom Sadu: Dobacivanja Šulcu, pojavio se na štakama (FOTO)

Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u Novom Sadu: Dobacivanja Šulcu, pojavio se na štakama (FOTO)

N1 Info pre 3 sata
Poljoprivrednici blokirali centar Novog Sada u znak podrške uhapšenim kolegama

Poljoprivrednici blokirali centar Novog Sada u znak podrške uhapšenim kolegama

Serbian News Media pre 4 sati
FOTO i VIDEO: Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima i građanima ispred suda, Šulc došao na štakama

FOTO i VIDEO: Skup podrške uhapšenim poljoprivrednicima i građanima ispred suda, Šulc došao na štakama

Moj Novi Sad pre 4 sati
Na protest poljoprivrednika u Novom Sadu ispred suda došao i provokator: Ubrzo stigla i Hitna pomoć

Na protest poljoprivrednika u Novom Sadu ispred suda došao i provokator: Ubrzo stigla i Hitna pomoć

Pravda pre 4 sati
Traktori i sirene ispred suda u Novom Sadu: Muškarcu koji je napadnut na skupu poljoprivrednika pozlilo, stigla hitna

Traktori i sirene ispred suda u Novom Sadu: Muškarcu koji je napadnut na skupu poljoprivrednika pozlilo, stigla hitna

Euronews pre 4 sati
Valentik: Poljoprivrednike privode kao kriminalce, a prave kriminalce puštaju na ulicu da ih biju

Valentik: Poljoprivrednike privode kao kriminalce, a prave kriminalce puštaju na ulicu da ih biju

N1 Info pre 4 sati
Protest poljoprivrednika ispred suda u Novom Sadu zbog hapšenja kolega

Protest poljoprivrednika ispred suda u Novom Sadu zbog hapšenja kolega

Nova ekonomija pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sadpoljoprivredniciblokade

Vojvodina, najnovije vesti »

Manifestacijom “Izađi mi na teglu” počelo obeležavanje dana Bačke Topole

Manifestacijom “Izađi mi na teglu” počelo obeležavanje dana Bačke Topole

RTV pre 5 minuta
Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

Slava vatrogasaca i Dan sektora za vanredne situacije: Dan otvorenih vrata za najmlađe (VIDEO + AUDIO)

RTV pre 5 minuta
Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Uhapšen jer je upalio auto u Kopernikovoj ulici

Moj Novi Sad pre 40 minuta
Direktor EPS-a: Razvoj kompanije bio bi ugrožen bez HE Bistrica

Direktor EPS-a: Razvoj kompanije bio bi ugrožen bez HE Bistrica

Biznis.rs pre 20 minuta
Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Politika pre 15 minuta