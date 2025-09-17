Izrael upozorio EU da će najavljene sankcije dobiti adekvatan odgovor

Izrael je danas upozorio Evropsku uniju (EU) da će sankcije koje je najvila, dobiti adekvatan odgovor.

Evropska komisija je predložila povećanje carinskih tarifa na uvoz izraelske robe u EU i sankcionisanje dvojice krajnje desničarskih izraelskih ministara. Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas je u utorak najavila da Evropska komisija predlaže da se carine na izraelsku robu ponovo uvedu zbog rata u Gazi i kršenja prava na Zapadnoj obali, a danas je rekla novinarima da „cilj nije da se kazni Izrael. Cilj je da se poboljša humanitarna