Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

NIN pre 3 sata  |  Beta
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji, rastuće mogućnosti srpskih inovativnih firmi na japanskom tržištu, kao i odlični politički odnosi, otvaraju nove šanse za srpsku privredu i najavljuju ubrzani dolazak investicija, izjavio je u Tokiju predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, saopštila je danas PKS.

To se, kako je navedeno u saopštenju, pre svega odnosi na saradnju u oblasti e-mobilnosti, mikroelektronike, informacionih tehnologija i prehrambene industrije. "Srbija je u ovom trenutku jedna od najzanimljivijih destinacija za japanske kompanije, naročito iz proizvodnog sektora. To se jasno vidi iz svih razgovora koje smo vodili sa predstavnicima vodećih kompanija i privrednih udruženja tokom boravka u Tokiju i Japanu", rekao je za RTS Marko Čadež, koji je kao
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Beograd – Peking: kineski kapital kao političko utočište vlasti

Beograd – Peking: kineski kapital kao političko utočište vlasti

Mašina pre 2 sata
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Radio sto plus pre 2 sata
PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu

PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu

Ekapija pre 4 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

N1 Info pre 4 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Danas pre 4 sati
Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Čadež: Japan će iz Srbije proizvoditi za Evropu

Blic pre 4 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Biznis.rs pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSJapanTokioMarko ČadežTokijosrbijaPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Dalibor iz Nemačke zarađuje hiljadu evra nedeljno uz pomoć ChatGPT-a

Dalibor iz Nemačke zarađuje hiljadu evra nedeljno uz pomoć ChatGPT-a

Kamatica pre 3 minuta
Stručnjaci otkrivaju zašto treba da restartujete internet ruter bar jednom mesečno

Stručnjaci otkrivaju zašto treba da restartujete internet ruter bar jednom mesečno

Kamatica pre 3 minuta
Digitalna rublja postaje stvarnost: U Rusiji prvi put isplaćena plata na ovaj način, evo kakve su reakcije građana

Digitalna rublja postaje stvarnost: U Rusiji prvi put isplaćena plata na ovaj način, evo kakve su reakcije građana

Blic pre 9 minuta
Forbes Women’s Summit 2025: Žene koje pomeraju granice

Forbes Women’s Summit 2025: Žene koje pomeraju granice

Forbes pre 1 sat
Popović sa Bocan-Harčenkom o unapređenju ekonomske saradnje Srbije i Rusije

Popović sa Bocan-Harčenkom o unapređenju ekonomske saradnje Srbije i Rusije

RTV pre 28 minuta