Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji, rastuće mogućnosti srpskih inovativnih firmi na japanskom tržištu, kao i odlični politički odnosi, otvaraju nove šanse za srpsku privredu i najavljuju ubrzani dolazak investicija, izjavio je u Tokiju predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, saopštila je danas PKS.

To se, kako je navedeno u saopštenju, pre svega odnosi na saradnju u oblasti e-mobilnosti, mikroelektronike, informacionih tehnologija i prehrambene industrije. "Srbija je u ovom trenutku jedna od najzanimljivijih destinacija za japanske kompanije, naročito iz proizvodnog sektora. To se jasno vidi iz svih razgovora koje smo vodili sa predstavnicima vodećih kompanija i privrednih udruženja tokom boravka u Tokiju i Japanu", rekao je za RTS Marko Čadež, koji je kao