PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu

Ekapija pre 8 sati
PKS najavljuje japansku investiciju u Prahovu u oblasti hemije - JETRO u narednim mesecima otvara kancelariju u Beogradu
Prahovo (Foto: Shutterstock/Bogdan Vacarciuc) Interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji i rastuće mogućnosti naših inovativnih firmi na japanskom tržištu otvaraju nove šanse za srpsku privredu i najavljuju ubrzani dolazak investicija, pre svega u oblasti e-mobilnosti, mikroelektronike, informacionih tehnologija i prehrambene industrije, poručio je Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije. Posebnu važnost imaju zajednički investicioni projekti
Otvori na ekapija.com

Povezane vesti »

Ministar spoljnih poslova Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

Ministar spoljnih poslova Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

Euronews pre 1 sat
Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

Đurić primio u oproštajnu posetu ambasadorku Indije

RTV pre 2 sata
"Srbija ima idealnu poziciju za zajedničke projekte sa Japanom"

"Srbija ima idealnu poziciju za zajedničke projekte sa Japanom"

B92 pre 4 sati
Beograd – Peking: kineski kapital kao političko utočište vlasti

Beograd – Peking: kineski kapital kao političko utočište vlasti

Mašina pre 6 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Radio sto plus pre 7 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

NIN pre 7 sati
Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

Čadež: Veliko interesovanje japanskih kompanija za ulaganja u Srbiji

N1 Info pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko ČadežPrivredna komora Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Moratorijum ako izgubite posao ili vam se smanji plata: Ko ima pravo na olakšice u otplati kredita i šta donose?

Moratorijum ako izgubite posao ili vam se smanji plata: Ko ima pravo na olakšice u otplati kredita i šta donose?

Blic pre 8 minuta
Kompanija Rajaner ukida letove zbog cene usluga i takse u Beču, Viz Er odlazi skroz

Kompanija Rajaner ukida letove zbog cene usluga i takse u Beču, Viz Er odlazi skroz

Danas pre 1 sat
Štrajk zbog visokih normi u fabrici Elard u Vlasotincu

Štrajk zbog visokih normi u fabrici Elard u Vlasotincu

Danas pre 48 minuta
Zakon o hitnoj pomoći: Šta kada na poziv broja 194 niko ne odgovori

Zakon o hitnoj pomoći: Šta kada na poziv broja 194 niko ne odgovori

Danas pre 2 sata
Glavna železnička nije otvorena uprkos najavama Mićina: Građani sumnjaju da će sve biti urađeno kako treba

Glavna železnička nije otvorena uprkos najavama Mićina: Građani sumnjaju da će sve biti urađeno kako treba

N1 Info pre 8 minuta