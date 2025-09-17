MUP: Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

NIN pre 13 minuta  |  Tanjug
MUP: Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Mladenovcu, uhapsili su A.

B. (18), I. K. (31), Ž. R. (19) i M. D. (18), zbog sumnje da su iz firmi ukrali televizore i alate u vrednosti od oko pet miliona dinara, saopštio je MUP. Oni su osumnjičeni za izvršenje sedam krivičnih dela teška krađa, dodaje MUP. Sumnja se da su oni od jula do 13. septembra ove godine na teritoriji Barajeva provaljivali u proizvodne i poslovne prostorije firmi iz kojih su krali televizore, elektro-alate i druge alate, u vrednosti od oko pet miliona dinara,
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Kurir pre 4 minuta
Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Luftika pre 4 minuta
Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

N1 Info pre 13 minuta
Policija zaplenila amfetamin u Inđiji, uhapšen vlasnik kuće

Policija zaplenila amfetamin u Inđiji, uhapšen vlasnik kuće

RTV pre 59 minuta
Uhapšen diler u Inđiji: U njegovoj kući pronađen amfetamin i marihuana

Uhapšen diler u Inđiji: U njegovoj kući pronađen amfetamin i marihuana

Nova pre 49 minuta
Krali televizore: I elektro-alate Uhapšeni lopovi iz Barajeva: Policija im pretresla stanove, pronašla plen vredan pet miliona…

Krali televizore: I elektro-alate Uhapšeni lopovi iz Barajeva: Policija im pretresla stanove, pronašla plen vredan pet miliona

Blic pre 34 minuta
Policija uhapsila muškarca zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Policija uhapsila muškarca zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Serbian News Media pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPMladenovachapšenjebarajevo

Vojvodina, najnovije vesti »

U toku završni radovi na drugoj fazi rekonstrukcije puta Ada–Utrine

U toku završni radovi na drugoj fazi rekonstrukcije puta Ada–Utrine

RTV pre 9 minuta
Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Uhapšen diler iz Inđije: Policija u njegovom stanu pronašla amfetamin i marihuanu!

Kurir pre 4 minuta
Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Još jedna osoba uhapšena zbog nasilničkog ponašanja ispred Filozofskog fakulteta

Luftika pre 4 minuta
Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

Policija u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe po firmama u Barajevu

N1 Info pre 13 minuta
Poljoprivrednici ministru Glamočiću: Mi uništavamo ambroziju, ne uništava je država

Poljoprivrednici ministru Glamočiću: Mi uništavamo ambroziju, ne uništava je država

N1 Info pre 18 minuta