MUP: Uhapšeni osumnjičeni za krađu alata i televizora u vrednosti od pet miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Barajevo, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Mladenovcu, uhapsili su A.

B. (18), I. K. (31), Ž. R. (19) i M. D. (18), zbog sumnje da su iz firmi ukrali televizore i alate u vrednosti od oko pet miliona dinara, saopštio je MUP. Oni su osumnjičeni za izvršenje sedam krivičnih dela teška krađa, dodaje MUP. Sumnja se da su oni od jula do 13. septembra ove godine na teritoriji Barajeva provaljivali u proizvodne i poslovne prostorije firmi iz kojih su krali televizore, elektro-alate i druge alate, u vrednosti od oko pet miliona dinara,