Tramp u zvaničnoj poseti Velikoj Britaniji: Predsednik SAD stigao u Vindzor, dočekao ga britanski kralj

Predsednik SAD Donald Tramp stigao je danas u Vindzor na početku zvaničnog dela državne posete Velikoj Britaniji gde su njega i suprugu Melaniju prvo dočekali princ i princeza od Velsa.

Donald Tramp i njegova supruga Melanija doputovali su u Veliku Britaniju sinoć, a noć su proveli u rezidenciji britanskog ambasadora u Londonu odakle su jutros predsedničkim helikopterom otišli za Vindzor, prenosi Bi-Bi-Si (BBC). Posle dočeka princa i princeze od Velsa, Trampa i prvu damu SAD dočekali su i kralj Čarls i kraljica Kamila. Njih šetsoro je krenulo zatim u povorci s kočijama kroz imanje Vindzor. Tokom putovanja uz izuzetne mere bezbednosti Tramp (79)