„Agresivno gurao druge na kordon policije“: Novo hapšenje zbog protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Nova pre 32 minuta  |  Autor: Jovan Mladenović
„Agresivno gurao druge na kordon policije“: Novo hapšenje zbog protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Jedna osoba uhapšena je danas kod Bačke Palanke zbog sumnje da je gurala druga lica na kordon policije na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. „Pripadnici policije u Novom Sadu uhapsili su M.

A. (31) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje“, saopšteno je. Sumnja se da je on, 5. septembra, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, agresivno gurao druga lica na kordon policije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Uhapšena osoba zbog "agresivnog guranja drugih lica na kordon policije" ispred Filozofskog 5. septembra

Uhapšena osoba zbog "agresivnog guranja drugih lica na kordon policije" ispred Filozofskog 5. septembra

N1 Info pre 12 minuta
Rumenka: Bacio Molotovljev koktel na kuću i izazvao požar

Rumenka: Bacio Molotovljev koktel na kuću i izazvao požar

RTV pre 27 minuta
Palili vozila po Novom Sadu: Pune ruke posla za novosadsku policiju zbog požara, uhapšeno više piromana

Palili vozila po Novom Sadu: Pune ruke posla za novosadsku policiju zbog požara, uhapšeno više piromana

Blic pre 7 minuta
Policija uhapsila još jednu osobu „zbog nasilničkog ponašanja“ ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Policija uhapsila još jednu osobu „zbog nasilničkog ponašanja“ ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Danas pre 7 minuta
Palili vozila po Novom Sadu: Pune ruke posla za novosadsku policiju zbog požara, uhapšeno više piromana

Palili vozila po Novom Sadu: Pune ruke posla za novosadsku policiju zbog požara, uhapšeno više piromana

Blic pre 7 minuta
Privedena još jedna osoba zbog protesta ispred Filozofskog fakulteta 5. septembra

Privedena još jedna osoba zbog protesta ispred Filozofskog fakulteta 5. septembra

Moj Novi Sad pre 12 minuta
Uhapšen muškarac osumnjičen za napad ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Uhapšen muškarac osumnjičen za napad ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

NIN pre 17 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadBačkaBačka Palanka

Vojvodina, najnovije vesti »

Uhapšena osoba zbog "agresivnog guranja drugih lica na kordon policije" ispred Filozofskog 5. septembra

Uhapšena osoba zbog "agresivnog guranja drugih lica na kordon policije" ispred Filozofskog 5. septembra

N1 Info pre 12 minuta
Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u Novom Sadu: Dobacivanja Šulcu, pojavio se na štakama (FOTO)

Protest podrške uhapšenim poljoprivrednicima u Novom Sadu: Dobacivanja Šulcu, pojavio se na štakama (FOTO)

N1 Info pre 2 minuta
Živković: Bez RHE Bistrica i solara razvoj EPS-a bio bi ugrožen

Živković: Bez RHE Bistrica i solara razvoj EPS-a bio bi ugrožen

Forbes pre 17 minuta
"Evropska noć istraživača" u Novom Sadu

"Evropska noć istraživača" u Novom Sadu

RTV pre 2 minuta
Rumenka: Bacio Molotovljev koktel na kuću i izazvao požar

Rumenka: Bacio Molotovljev koktel na kuću i izazvao požar

RTV pre 27 minuta