„Agresivno gurao druge na kordon policije“: Novo hapšenje zbog protesta ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Jedna osoba uhapšena je danas kod Bačke Palanke zbog sumnje da je gurala druga lica na kordon policije na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. „Pripadnici policije u Novom Sadu uhapsili su M.

A. (31) iz okoline Bačke Palanke, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje“, saopšteno je. Sumnja se da je on, 5. septembra, na neprijavljenom javnom okupljanju ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, agresivno gurao druga lica na kordon policije. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.