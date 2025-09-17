Belić: Analiza studenata nedvosmisleno pokazala da je policija koristila zabranjeni CN gas

Novi magazin pre 51 minuta  |  Beta
Belić: Analiza studenata nedvosmisleno pokazala da je policija koristila zabranjeni CN gas

Profesorka novosadskog Prirodno-matematičkog fakulteta (PMF) Sanja Belić rekla je večeras da analiza koju su studenti uradili, nedvosmisleno pokazuje da je policija u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu na protestu 5. septembra "trovala građane, profesore i studente zabranjenim CN gasom".

Ona je na tribini "Slučaj, 5. septembar" u Kampusu kazala da je hemijska analiza kanistera od suzavca koji je policija bacala tokom protesta te večeri, pokazala da je bio upotrebljen CN gas "jer u njemu nema azotovih produkata, kojih ima u CS gasu". Profesorka PMF Nataša Simin rekla je da metoda ispitivanja koju su koristili studenti priznata i akreditovana. "Vidi se da su degradacioni produkti u jednoj čauri, a u drugoj drugi i iz toga se može zaključiti da je u
