Ruski udar zaustavio ukrajinske vozove

Veliki broj vozova na teritoriji Ukrajine kasni zbog ruskog napada na železničku infrastrukturu i nestanka struje, izjavio je predsednik Upravnog odbora AD "Ukrzaliznjica" Oleksandar Percovski. "Još jedna noć, još jedan složen napad na železnicu", naveo je Percovski na Fejsbuku i dodao da će kašnjenja biti posebno izražena na pravcima prema Dnjepru, preneo je Ukrinform. Kako bi se umanjio efekat kašnjenja, rezervne lokomotive su stavljene u pripravnost. Takođe,