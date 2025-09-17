Vučić iz Japana: Obojena revolucija je završena

Pravda pre 3 sata  |  Direktno
Vučić iz Japana: Obojena revolucija je završena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tokija nakon sastanka delegacija Srbije sa japanskim privrednicima. Vučić se osvrnuo na svoju posetu i prokomentarisao aktuelne teme.

- Sinoć i jutros smo imali važne sastanke sa privrednicima iz Japana, sa onima koji su investirali. Moraćemo da rešavamo pitanje taksi SAD, da bismo mobli da rešavamo nove investicije. Razgovarali smo sa krovnom poslovnom institucijom Japana i predstavili na ekonomsku situaciju u Srbiji - rekao je Vučić na samom početku. Kako je istakao, ukazali su gde mogu da ulože, ali i koji su naši problemi. - Rekao sam da ćemo u budućnosti imati problema sa energetikom, kao i
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

"Rubio je tražio sastanak sa mnom": Vučić iz Japana: Ako rešimo američke carine, možemo da očekujemo nove japanske investicije…

"Rubio je tražio sastanak sa mnom": Vučić iz Japana: Ako rešimo američke carine, možemo da očekujemo nove japanske investicije

Blic pre 15 minuta
Prilika za rešavanje pitanje američkih tarifa: Vučić završio posetu Japanu i najavio susret sa Markom Rubijom

Prilika za rešavanje pitanje američkih tarifa: Vučić završio posetu Japanu i najavio susret sa Markom Rubijom

Euronews pre 2 sata
Vučić: Rubio tražio susret sa mnom

Vučić: Rubio tražio susret sa mnom

Sputnik pre 4 sati
U oktobru povećanje plata prosvetarima i zdravstvenim radnicima za 5 odsto

U oktobru povećanje plata prosvetarima i zdravstvenim radnicima za 5 odsto

RTV pre 7 sati
Mali: Ruski obaveštajci potvrdili da je na delu obojena revolucija u Srbiji

Mali: Ruski obaveštajci potvrdili da je na delu obojena revolucija u Srbiji

RTV pre 8 sati
Vučić i dalje veruje u rešenje problema američkih carina

Vučić i dalje veruje u rešenje problema američkih carina

Beta pre 11 sati
Mali: Rubio pozvao na razgovor Vučića kako bi našli rešenje za američke tarife

Mali: Rubio pozvao na razgovor Vučića kako bi našli rešenje za američke tarife

Euronews pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeJapanTokioTokijo

Politika, najnovije vesti »

Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Protest roditelja u Mirijevu, u više gradova okupljanja u znak podrške studentu Bogdanu Jovičiću

Blic pre 0 minuta
Vučić se jako plaši 1. novembra

Vučić se jako plaši 1. novembra

Danas pre 1 sat
Bivši američki diplomata: Prekid strateškog dijaloga SAD i Kosova zbog Kurtijevih negativnih postupaka

Bivši američki diplomata: Prekid strateškog dijaloga SAD i Kosova zbog Kurtijevih negativnih postupaka

Danas pre 1 sat
Ponovo saslušan oštećeni svedok u slučaju protiv Arsića, Vlajić: Dokaza gotovo da nema

Ponovo saslušan oštećeni svedok u slučaju protiv Arsića, Vlajić: Dokaza gotovo da nema

Danas pre 1 sat
SSP: Razbijene stranačke prostorije u Alibunaru

SSP: Razbijene stranačke prostorije u Alibunaru

Danas pre 1 sat