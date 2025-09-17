Vučić iz Japana: Obojena revolucija je završena

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Tokija nakon sastanka delegacija Srbije sa japanskim privrednicima. Vučić se osvrnuo na svoju posetu i prokomentarisao aktuelne teme.

- Sinoć i jutros smo imali važne sastanke sa privrednicima iz Japana, sa onima koji su investirali. Moraćemo da rešavamo pitanje taksi SAD, da bismo mobli da rešavamo nove investicije. Razgovarali smo sa krovnom poslovnom institucijom Japana i predstavili na ekonomsku situaciju u Srbiji - rekao je Vučić na samom početku. Kako je istakao, ukazali su gde mogu da ulože, ali i koji su naši problemi. - Rekao sam da ćemo u budućnosti imati problema sa energetikom, kao i