Čija su sva naša onlajn ćaskanja

Ako društvo želi da veštačka inteligencija obrađuje najosetljivije segmente naših života, onda se i prava, primenljiva zaštita privatnosti mora proširiti i na te segmente

Krajem jula, Sem Altman je javno izgovorio ono što pravnici i aktivisti nagoveštavaju proteklih godinu dana – razgovori sa ChatGPT-jem nemaju nikakvu zakonsku zaštitu privatnosti i poverljivosti. Konkretno, ako bi neki sud to zahtevao, svi zapisi morali bi da budu dostavljeni, kaže Altman, dodajući da lično smatra da je takva praksa loša. Iako ChatGPT i slične modele korisnici sve češće upotrebljavaju kao psihoterapeute ili advokate, deleći najintimnije, privatne