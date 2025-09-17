Predata peticija sa više od 50.000 potpisa građana koji traže da se reši urgentan problem ambrozije

Radio 021 pre 53 minuta  |  021.rs
Predata peticija sa više od 50.000 potpisa građana koji traže da se reši urgentan problem ambrozije

Pokret "Kreni-promeni" predao je Ministarstvu zdravlja peticiju sa više od 50.000 potpisa građana koji traže hitnu reakciju nadležnih institucija zbog nedovoljno neefikasnih mera suzbijanja ambrozije.

"Tokom ove sezone, vrednosti polenovih zrna ambrozije bile su rekordno uvećane - čak 30 puta iznad dozvoljene granične vrednosti", izjavio je predstavnik pokreta Nikola Stanković. On je naveo da su građani peticijom poslali jasnu poruku vlastima da je neophodno hitno pristupiti rešavanju problema jer je njeno "kontinuirano nečinjenje dovelo do toga da iz godine u godinu imamo sve veću koncentraciju polena ambrozije u vazduhu, što prouzrokuje sve veće zdravstvene
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Oko 50.000 ljudi potpisalo peticiju za suzbijanje ambrozije

Oko 50.000 ljudi potpisalo peticiju za suzbijanje ambrozije

Nedeljnik pre 32 minuta
Kreni-Promeni predao Ministarstvu zdravlja peticiju sa 50.000 potpisa zbog ambrozije

Kreni-Promeni predao Ministarstvu zdravlja peticiju sa 50.000 potpisa zbog ambrozije

Serbian News Media pre 48 minuta
Ministarstvu zdravlja predata hitna strategija za suzbijanje ambrozije: Potpisalo je više od 50.000 ljudi

Ministarstvu zdravlja predata hitna strategija za suzbijanje ambrozije: Potpisalo je više od 50.000 ljudi

Nova pre 38 minuta
Kreni-Promeni predao peticiju: 50.000 potpisa za rešenje ambrozije

Kreni-Promeni predao peticiju: 50.000 potpisa za rešenje ambrozije

Danas pre 53 minuta
Ministarstvu zdravlja predata hitna strategija za suzbijanje ambrozije: Potpisalo je više od 50.000 ljudi, čeka se reakcija

Ministarstvu zdravlja predata hitna strategija za suzbijanje ambrozije: Potpisalo je više od 50.000 ljudi, čeka se reakcija

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Nepalska Generacija Z: Političari se bogate dok mi patimo

Nepalska Generacija Z: Političari se bogate dok mi patimo

BBC News pre 3 minuta
Nepalska Generacija Z: Političari se bogate dok mi patimo

Nepalska Generacija Z: Političari se bogate dok mi patimo

Radio 021 pre 3 minuta
Niški studenti ogorčeni: Zašto je student bio u lancima na očevom grobu, a Kristijan Golubović bez njih na majčinoj sahrani?…

Niški studenti ogorčeni: Zašto je student bio u lancima na očevom grobu, a Kristijan Golubović bez njih na majčinoj sahrani?

Rešetka pre 2 minuta
Inovativni lek za lečenje gojaznosti dostupan u Srbiji, ovo su svi detalji

Inovativni lek za lečenje gojaznosti dostupan u Srbiji, ovo su svi detalji

Telegraf pre 2 minuta
Čitanje imena ubijenih novinara i novinarki u Gazi ispred Vlade Srbije

Čitanje imena ubijenih novinara i novinarki u Gazi ispred Vlade Srbije

Mašina pre 58 minuta