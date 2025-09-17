Predata peticija sa više od 50.000 potpisa građana koji traže da se reši urgentan problem ambrozije

Pokret "Kreni-promeni" predao je Ministarstvu zdravlja peticiju sa više od 50.000 potpisa građana koji traže hitnu reakciju nadležnih institucija zbog nedovoljno neefikasnih mera suzbijanja ambrozije.

"Tokom ove sezone, vrednosti polenovih zrna ambrozije bile su rekordno uvećane - čak 30 puta iznad dozvoljene granične vrednosti", izjavio je predstavnik pokreta Nikola Stanković. On je naveo da su građani peticijom poslali jasnu poruku vlastima da je neophodno hitno pristupiti rešavanju problema jer je njeno "kontinuirano nečinjenje dovelo do toga da iz godine u godinu imamo sve veću koncentraciju polena ambrozije u vazduhu, što prouzrokuje sve veće zdravstvene