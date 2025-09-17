Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO)

RINA pre 1 sat
Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO)

Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO) Čačak - Tokom noći u Čačku je došlo do incidenta kada je ispred kafića u ulici Svetozara Markovića izgoreo parkirani motor. -Sve se dogodilo jedan sat nakon ponoći.

Nema zvaničnih informacija, ali čuli smo da je sigurnosna kamera na obližnjoj prodavnici polomljena pa se pretpostavlja da je motor namerno zapaljen, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta odmah po prijavi stigla je i vatrogasna ekipa koja je brzom intervencijom lokalizivala požar i sprečila da se vatra proširi na obližnje objekte. Nakon istraga biće poznat tačan uzrok ovog incidenta. 17.09.2025. .banner-container { position: relative; width: 100%;
Otvori na rina.rs

Povezane vesti »

Drama u Čačku: Izgoreo parkirani motor, razbijena obližnja nadzorna kamera

Drama u Čačku: Izgoreo parkirani motor, razbijena obližnja nadzorna kamera

Nova pre 43 minuta
(Video) Drama u Čačku: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, polomljena i nadzorna kamera

(Video) Drama u Čačku: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, polomljena i nadzorna kamera

Blic pre 23 minuta
Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO)

Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO)

RINA pre 18 minuta
Izgoreo motor ispred kafića u Ulici Svetozara Markovića, sumnja se da je namerno zapaljen

Izgoreo motor ispred kafića u Ulici Svetozara Markovića, sumnja se da je namerno zapaljen

Morava info pre 17 minuta
Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena

Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena

Telegraf pre 52 minuta
Nepoznati počinioci zapalili motor u centru grada: Vatrogasci brzo reagovali I sprečili veću tragediju

Nepoznati počinioci zapalili motor u centru grada: Vatrogasci brzo reagovali I sprečili veću tragediju

RINA pre 1 sat
Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena

Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačakpožar

Regioni, najnovije vesti »

Mamograf radi ali nema snimak

Mamograf radi ali nema snimak

Jug press pre 3 minuta
Prodaje se nepokretna imovina čuvene fabrike iz Gornjeg Milanovca, čak i laboratorija za votku! Ponude se prikupljaju javno…

Prodaje se nepokretna imovina čuvene fabrike iz Gornjeg Milanovca, čak i laboratorija za votku! Ponude se prikupljaju javno, evo koji je rok

Blic pre 3 minuta
Jagodinac dao krv 156 puta: Upisan u knjigu najhumanijih ljudi Pomoravlja VIDEO

Jagodinac dao krv 156 puta: Upisan u knjigu najhumanijih ljudi Pomoravlja VIDEO

B92 pre 3 minuta
Novi tretman suzbijanja komaraca na području grada i okoline

Novi tretman suzbijanja komaraca na području grada i okoline

Plus online pre 23 minuta
Osnovni sud privremenom merom profesorku Rogan VRATIO NA POSAO

Osnovni sud privremenom merom profesorku Rogan VRATIO NA POSAO

InfoKG pre 13 minuta