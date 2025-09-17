Incident u širem centru Čačka: Izgoreo motor parkiran ispred kafića, obližnja sigurnosna kamera polomljena (FOTO) Čačak - Tokom noći u Čačku je došlo do incidenta kada je ispred kafića u ulici Svetozara Markovića izgoreo parkirani motor. -Sve se dogodilo jedan sat nakon ponoći.

Nema zvaničnih informacija, ali čuli smo da je sigurnosna kamera na obližnjoj prodavnici polomljena pa se pretpostavlja da je motor namerno zapaljen, kaže za RINU jedan od očevidaca. Na lice mesta odmah po prijavi stigla je i vatrogasna ekipa koja je brzom intervencijom lokalizivala požar i sprečila da se vatra proširi na obližnje objekte. Nakon istraga biće poznat tačan uzrok ovog incidenta. 17.09.2025.