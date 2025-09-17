I Ukrajinci stariji od 60 godina sada mogu u vojsku; Slovačka uslovila prekid uvoza ruske nafte

Rat u Ukrajini – 1.302. dan. Zakonska procedura za prijem Ukrajinaca sa 60 i više godina u vojnu službu po ugovoru zvanično je stupila na snagu. Slovačka će odoleti pritisku američkog predsednika Donalda Trampa da smanji uvoz ruske nafte i gasa dok ne bude imala dovoljno alternativnih izvora snabdevanja, prenosi Blumberg .

Kijev i DFC ulažu po 75 miliona u investicioni fond Američka korporacija za međunarodni razvoj (DFC) i Ukrajina uložiće po 75 miliona dolara u zajednički investicioni fond, koji je deo sporazuma o zemnim mineralima između Kijeva i Vašingtona, potpisanog u aprilu. Premijerka Julija Sviridenko rekla je da će DFC investirati 75 miliona dolara, isto koliko i Ukrajina. Taj sporazum omogućava Sjedinjenim Državama privilegovan pristup novim ukrajinskim projektima