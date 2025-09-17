I Ukrajinci stariji od 60 godina sada mogu u vojsku; Slovačka uslovila prekid uvoza ruske nafte

RTS pre 1 sat
I Ukrajinci stariji od 60 godina sada mogu u vojsku; Slovačka uslovila prekid uvoza ruske nafte

Rat u Ukrajini – 1.302. dan. Zakonska procedura za prijem Ukrajinaca sa 60 i više godina u vojnu službu po ugovoru zvanično je stupila na snagu. Slovačka će odoleti pritisku američkog predsednika Donalda Trampa da smanji uvoz ruske nafte i gasa dok ne bude imala dovoljno alternativnih izvora snabdevanja, prenosi Blumberg .

Kijev i DFC ulažu po 75 miliona u investicioni fond Američka korporacija za međunarodni razvoj (DFC) i Ukrajina uložiće po 75 miliona dolara u zajednički investicioni fond, koji je deo sporazuma o zemnim mineralima između Kijeva i Vašingtona, potpisanog u aprilu. Premijerka Julija Sviridenko rekla je da će DFC investirati 75 miliona dolara, isto koliko i Ukrajina. Taj sporazum omogućava Sjedinjenim Državama privilegovan pristup novim ukrajinskim projektima
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

NATO: prva američka vojna oprema za Ukrajinu iz novog programa već stiže

Politika pre 27 minuta
Plan A vs plan B: Ukrajina ima dve opcije, Zelenski sve otkrio

Plan A vs plan B: Ukrajina ima dve opcije, Zelenski sve otkrio

Večernje novosti pre 31 minuta
UKRAJINSKA KRIZA - Ministar: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

UKRAJINSKA KRIZA - Ministar: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

RTV pre 1 sat
Nova strategija NATO snaga: Evropa plaća, Amerika profitira, Ukrajina strada

Nova strategija NATO snaga: Evropa plaća, Amerika profitira, Ukrajina strada

Sputnik pre 1 sat
Ukrajina i SAD ulažu po 75 miliona dolara u zajednički investicioni fond

Ukrajina i SAD ulažu po 75 miliona dolara u zajednički investicioni fond

Euronews pre 1 sat
Bomba vest Zelenski presekao: Ovo su dva glavna plana za rešenje rata

Bomba vest Zelenski presekao: Ovo su dva glavna plana za rešenje rata

Alo pre 2 sata
Uživo Gerani napali dnjepropetrovsk! Ukrajina u najtežim sukobima do sada!

Uživo Gerani napali dnjepropetrovsk! Ukrajina u najtežim sukobima do sada!

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBudžetInvesticioni fondoviUkrajinaVašingtonFacebookRojtersEUSlovačkaRusijaFejsbukKijevDronDonald TramppožarDolarnaftaHersonVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Danas pre 12 minuta
Bugarska policija uhapsila Rusa zbog eksplozije u Libanu 2020.

Bugarska policija uhapsila Rusa zbog eksplozije u Libanu 2020.

Danas pre 22 minuta
"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

Blic pre 12 minuta
Uzbuna zbog rastuće ruske pretnje: Španske vazduhoplovne snage u pripravnosti: Pojačane aktivnosti lovaca "jurofajter" na…

Uzbuna zbog rastuće ruske pretnje: Španske vazduhoplovne snage u pripravnosti: Pojačane aktivnosti lovaca "jurofajter" na Baltiku

Blic pre 27 minuta
Ministar potvrdio: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

Ministar potvrdio: Kuću u selu u Poljskoj najverovatnije pogodila raketa sa poljskog aviona

Blic pre 42 minuta