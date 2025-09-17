LAPOVO - U Lapovu je danas svečano obeležen Dan Sektora MUP-a za vanredne situacije, a premijer prof. dr Đuro Macut je poručio da će taj sektor imati svu moguću pomoć Vlade Srbije u daljem opremanju i da su njeni pripadnici heroji mirnodopskog perioda.

Na svečanosti u Domu kulture u Lapovu, Macut je čestitajući pripadnicima Sektora njihov dan, rekao da su ljudi koji zaslužuju svako poštovanje svih građana i da se nada se da to svi jako dobro razumeju. "Ta neka intimna odvažnost ljudi, koja je u vašim delima i vašim srcima, treba da predstavlja osnovni motiv za sve naše građane da se tako ponašaju i da prevazilaze sve sukobe i netrpeljivosti", poručio je Macut. Naglasio je da su ljudi izuzetno zahvalni Sektoru za