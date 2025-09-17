Vučić: Poseta Japanu bila veoma dobra i plodonosna, očekujem velike rezultate

TOKIO - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Tokiju da je i danas imao važne sastanke sa privrednicima iz Japana, sa onima koji su investirali do sada u Srbiji i koji planiraju da investiraju još i naglasio da je poseta Japanu bila veoma dobra i plodonosna, kao i da očekuje velike rezultate u budućnosti.

"Moraćemo da rešimo pitanje američkih tarifa, američkih taksi, da bi Tojo tajer mogao da naprave nove velike investicije, sa gospodom Šimicom sam razgovarao i sinoć i jutros na odvojenom sastanku. Razgovarali smo i sa drugim predstavnicima japanskih kompanija i sa njihovom m krovnom poslovnom institucijom, dakle, Biznis federacijom Japana i predstavili stvari u Srbiji, predstavili ekonomsku situaciju kakva jeste, ukazali na to šta mogu da očekuju ukoliko ulažu u