Komemoracija i sahrana Dejana Milovanovića na dan derbija

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Nikola Janković
Prerano preminuli kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović biće sahranjen na Novom groblju u subotu, 20. septembra.

Opelo će početi u 14.30. Komemoracija u organizaciji FK Crvena zvezda biće održana takođe u subotu, s početkom u 11 časova, u prostorijama kluba u Ljutice Bogdana 1a. Ukoliko ne bude odlaganja i pomeranja, istog dana u 19 časova fudbaleri Crvene zvezde igraće „večiti derbi“ na stadionu Partizana. Ta i sve ostale utakmice 9. kola Superlige počeće minutom ćutanja u čast prvog fudbalera crveno-belih u post-Bari eri sa više od 200 nastupa za klub. Milovanović je
