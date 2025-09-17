Odlazak Dejana Milovanovića, ‘bombardera’ Zvezde: „Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće“

BBC News pre 50 minuta

DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images Dejan Milovanović i Rikardo Kaka u duelu

Dejan Milovanović, nekadašnji kapiten fudbalskog kluba Crvena zvezda preminuo je u 41. godini, saopštio je beogradski klub.

Milovanoviću je pozlilo u utorak popodne tokom utakmice veterana FK Zvezdara i PKB-a, preneo je Sport klub.

Bivši vođa crveno-belih je prebačen u bolnici, ali pokušaji lekara da ga reanimiraju nisu uspeli.

Vest o iznenadnoj smrti Milovanovića ostavila je Slavoljuba Đorđevića, njegovog bivšeg saigrača u Zvezdi i mladoj reprezentaciji, u „šoku".

„Znali smo se od malih nogu, odrastali smo zajedno u omladinskoj školi Zvezde, u prvom timu smo zaigrali zajedno 2003, a onda i od 2010, kada se vratio iz Francuske.

„Bila je privilegija družiti se sa njim i biti mu prijatelj, imao je vedar duh, uvek je bio nasmejan i pozitivan", kaže Đorđević za BBC na srpskom.

Zbog Dejanove smrti „sledeće (vanredno ) kolo koje je trebalo da se odigra 18.09. biće odloženo“, navodi se u saopštenju Lige veterana koje prenosi Sport klub.

Nekadašnjeg fudbalera crveno-belih odlikovao je izuzetno snažan udarac, važio je za izrazito borbenog i fer igrača.

„Ono što je on imao u nozi, to je bilo nemoguće", dodaje Đorđević.

„Kad su se na treningu uvežbavali prekidi, niko nije hteo da stane u živi zid ispred Dekija - ako te pogodi, mesec dana ne možeš lepo da udahneš", prepričava bivši defanzivac crveno-belih.

Milovanović je bio i član talentovane i uspešne generacije mlade reprezentacije najpre Srbije i Crne Gore, pa Srbije.

Tri puta je igrao na šampionatima Evrope za igrače do 21 godine - 2004, 2006. i 2007. - a na prvom i trećem turniru je osvajao srebrne medalje, posle poraza u finalima od Italije (0:3) i Holandije (1:4).

Na prvenstvu 2006, Milovanović je sa mladim nacionalnim timom stigao do polufinala, gde je poražena od Ukrajine posle penala.

'Desetka'

Upravo u mladoj reprezentaciji 2006. Milovanovića prvi put upoznaje Miroslav Đukić, koji je tada bio na početku trenerske karijere.

Vezista je nosio broj 10, po pravilu namenjen fudbalskim majstorima.

„Imao je divan pas, dobro je vodio igru, imao je odličan šut, u defanzivi je radio za ekipu, umeo je da prosledi dodavanje za gol, imao je viziju igre, bio je pravi takmičar.

„Bio je kompletan igrač i mnogo nam je dao na Evropskom prvenstvu", seća se Đukić za BBC na srpskom.

Ali, Milovanovićev broj koristi pre svega kako bi ga opisao kao čoveka.

„Radi se o divnom dečku, pozitivcu, tihom, mirnom i staloženom, zaista 'desetka'", kaže bivši trener Partizana i reprezentacije Srbije.

„Bio je tihi vođa, nije bio tip koji bi vikao, pravi primer u svemu, profesionalac i vođa.

„I u svlačionici je bio sjajan, samo prelepe reči imam za njega", dodaje Đukić.

Srdjan Stevanovic/Getty Images Dejan Milovanović je mnogo pomogao mladoj reprezentaciji Srbije da dođe do srebra na Evropskom prvenstvu 2007. godine u Holandiji, kaže tadašnji selektor Miroslav Đukić

Iako je tri godine stariji, Slavoljub Đorđević je takođe u mladoj reprezentaciji delio svlačionicu sa Milovanovićem.

Ali, pre toga ga je upoznao u omladinskom pogonu Crvene zvezde, a kasnije su bili i cimeri, kada se Dejan iz Francuske vratio u srpski klub.

Na pitanje šta je još Milovanovića odlikovalo na terenu, pored nadaleko poznatog šuta, Đorđević bez oklevanja kaže:

„Karakter, i to ozbiljan“.

„To su mu usadili u omladinskoj školi, zato je tako rano i debitovao.

„Ako pored 1.000 igrača u školi baš vi dobijete šansu, to nije slučajno", smatra Đorđević, koji je do pre nekoliko godina radio kao trener sa dečacima Zvezde.

'Bomba' koja je najavila evropsko srebro

Bio je 11. jun 2007, a na stadionu u holandskom gradu prohladno vreme, sivi oblaci su se nadvili nad nebom i slutilo je na kišu.

Tada kao mladi novinar izveštavao sam sa Evropskom prvenstva za mlade u fudbalu, što je bilo moje prvo veće međunarodno takmičenje, a na teren su istrčale reprezentacije Srbije i Italije.

U timu koji je sa klupe predvodio Miroslav Đukić, našao se i Dejan Milovanović, tada 23-godišnji fudbaler sredine terena Crvene zvezde.

Bio je deo ekipe Srbije koja je mnogo obećavala, a glavne zvezde predstavljali su Miloš Krasić, Branislav Ivanović, Boško Janković i Aleksandar Kolarov.

Ali Milovanović je u tom trenutku već iza sebe imao nekoliko klupskih trofeja, iskustvo igranja evropskih utakmica i epitet igrača koji daje efektne golove.

I gospodario je sredinom terena tog ponedeljka.

A na drugoj strani neka od imena koja su kasnije obeležila eru u italijanskom fudbalu - Dorđo Kjelini, Rikardo Montolivo, Alberto Akvilani i Đampaolo Pacini.

Sećam se da su italijanske i druge kolege proglasile Italiju za favorita pre utakmice, a kada je meč počeo, velike prilike za gol bile su prava retkost.

A onda je došao 63. minut, Boško Janković je kratko odložio loptu do Milovanovića koji je šutnuo iz punog trka i poslao „projektil“ u donji desni ugao gola Emilijana Vivijana.

Pomislio sam - pravi trenutak i mesto da opravda nadimak „bomba“.

Izdržala je odbrana Srbije do kraja te utakmice sve nalete Italijana i upisala pobedu.

„Orlići“ su kasnije na tom prvenstvu stigli do finala, gde su poraženi od Holandije, a Milovanović je te 2007, drugi put u karijeri, osvojio srebro na Evropskom prvenstvu.

Do danas, nijedna generacija u kategoriji do 21 godine nije ponovila ovakav uspeh, a Milovanović je bio „desetka" kojoj su svi u tom timu verovali.

Ko je bio Dejan Milovanović?

Rođen je 21. januara 1984. godine u Beogradu, a odrastao je u Sremskoj Mitrovici, oko 70 kilometara udaljenoj od srpske prestonice.

Prošao je kroz sve mlađe kategorije Zvezde, a za seniorski tim debitovao je 2001. godine, sa samo 17 godina.

U klubu, za koji je tokom osme i devete decenije 20. veka igrao i njegov otac Đorđe, ostao do 2008, a nosio je i kapitensku traku.

U tom periodu je osvojio tri titule prvaka države i četiri pehara u nacionalnom kupu, posle čega odlazi u francuski Lans.

Tamo je bio do 2012, ali je od četiri godine u francuskom prvoligašu po jednu proveo na pozajmicama u grčkom Panioniosu i matičnoj Zvezdi.

U Srbiju se vratio 2013. i potpisao za beogradski Voždovac, gde je naredne godine i završio igračku karijeru.

Pogledajte video: Kako Zvezda brine o najvećem blagu - peharu Kupa šampiona

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 09.17.2025)