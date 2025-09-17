Komemoracija Dejanu Milovanoviću u subotu

Komemoracija povodom smrti nekadašnjeg fudbalera i kapitena Crvene zvezde Dejana Milovanovića biće održana u subotu 20. septembra u 11.00 časova u Medija centru stadiona "Rajko Mitić".

Sahrana tragično preminulog bivšeg fudbalera biće obavljena istog dana od 14.00 časova na Novom groblju u Beogradu. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dejan Milovanović preminuo je u utorak 16. septembra i to na utakmici veterana između Zvezdare i PKB-a u Ligi veterana Sa velikim žaljenjem obaveštavamo zvezdaše da nas je prerano u 41. godini života napustio nekadašnji vezni fudbaler i kapiten Crvene zvezde Dejan Milovanović. Dejan je najviše voleo fudbal i Crvenu