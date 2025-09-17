Minaković sudi 177. večiti derbi

Minaković sudi 177. večiti derbi

Crno-beli dočekaće u subotu od 19 časova crveno-bele na stadionu u Humskoj

Nenad Minaković biće glavni sudija 177. večitog derbija između Partizana i Crvene zvezde, saopštio je danas Fudbalski savez Srbije. Minakovićevi pomoćnici pored aut linije biće Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi biće Jelena Cvetković i Momčilo Marković. Crno-beli dočekaće u subotu od 19 časova crveno-bele na stadionu u Humskoj, u devetom kolu Super lige Srbije i 177. večitom derbiju. Partizan je vodeći na tabeli
