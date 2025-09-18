Još jedna nesreća u kniću Muškarac stradao u sudaru s kamionom

Muškarac je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Knić jutros u 6.30 časova

Putničko vozilo kojim je upravljao nastradali učestvovalo je u sudaru sa teretnim vozilom. Prema informacijama MUP-a, vozač teretnog vozila nije povređen. Podsetimo, ženska osoba je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se oko 10.30 dogodila na putnom pravcu Ravni gaj - Kraljevo, u mestu Knić. - Nema još zvaničnih informacija, ali na licu mesta smo čuli da je mladić koji je upravljao jednim od automobila najverovatnije zaspao za volanom i prešao u suprotnu