Pao diler u Leskovcu: Policija pronašla zasad kanabisa

Policija u Leskovcu uhapsila je S. S. (36) iz okoline tog grada kada je u ataru jednog sela u zasadu pronašla 31 stabljiku kanabisa.

On je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je policijska uprava u Leskovcu. Osumnjičenom je, po ovlašćenju osnovnog javnog tužioca u Leskovcu, određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu, priveden tužilaštvu.
