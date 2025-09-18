‘Gospodin posebni’ se vratio kući i kaže da je sada manji egocentrik: Murinjo vodi Benfiku

BBC News pre 53 minuta

Reuters Žoze Murinjo na konferenciji za novinare na stadionu Benfike

Žoze Murinjo, jedan od najtrofejnijih fudbalskih trenera današnjice, imenovan je za šefa stručnog štaba Benfike.

On je sa lisabonskim klubom potpisao ugovor do juna 2027.

Murinjo će na toj funkcji zameniti Bruna Laža koji je dobio otkaz posle poraza od azerbejdžanskog Karabaha u utorak u Ligi šampiona.

Pre manje od mesec dana Murinjo je dobio otkaz u turskom Fenerbahčeu upravo posle poraza od Benfike u plej-ofu za Ligu šampiona.

Murinjo je trenersku karijeru i počeo u Benfiki pre 25 godina, ali je te 2000. sedeo na klupi tog kluba na samo 10 utakmica pre nego što je otišao zbog svađe sa predsednikom lisabonskog giganta.

„Obećanje je veoma jasno - živim za Benfiku, za moju misiju", rekao je Murinjo.

„Nisam je važan - bitna je Benfika".

U ugovoru postoji klauzula da i klub i Murinjo, po završetku ove sezone imaju 10 dana da eventualno raskinu ugovor.

Murinjov prethodnih u Benfiki, Bruno Laž, dobio je otkaz iako je u dosadašnjem toku sezone izgubio samo jednu utakmicu.

„Gospodin posebni", kako je Murinjo sam sebi dao nadimak, od Laža je nasledio tim Benfike koji se trenutno nalazi na šestom mestu tabele portugalskog prvenstva.

Murinjo će prvi put voditi Benfiku u subotu u meču nacionalnog šampionata protiv AVS-a.

U Ligi šampiona Murinjo će prvi utakmicu imati 30. septembra imati u Londonu protiv Čelsija, kluba sa kojim je tri puta bio prvak Engleske.

Murinjo je stekao ime tokom perioda u Portu između 2002. i 2004, gde je osvojio šest trofeja, među Kojima i Ligu šampiona.

Od kada je napustio domovinu 2004, Murinjo je vodio Čelsi (dva puta), Inter iz Milana, Real Madrid, Mančester junajted, Totenhem, Romu i Fenerbahče.

Murinjo je rekao da „nijedan od drugih velikih klubova“ za koje je radio otkako je napustio Benfiku nije ga učinio da se oseća „počastvovanim, odgovornim ili motivisanim“.

Dodao je da se vraća kao „manje egocentrična“ osoba koja više razmišlja o „radosti“ koju može da donese drugima.

Pošto je u utorak otpustio Laža, predsednik Benfike Rui Košta je rekao da novi menadžer mora da ima „profil pobednika“.

Murinjo svakako odgovara tom opisu – osvojio je 21 veliki trofej, a poslednji je bio sa Romom u Ligi konferencija 2022.

Pre toga, Murinjo je osvojio dve titule Lige šampiona i osam titula prvaka u četiri zemlje, mada je njegov poslednji trofej pre uspeha sa Romom bila Liga Evrope 2017. sa Mančester junajtedom.

„Za neke ljude ja imam dva životopisa - jedan koji je trajao određeni period i drugi koji predstavlja, recimo, manje srećnu fazu moje karijere“, rekao je Murinjo.

Dodao je da je u ovom „negativnom“ delu karijere stigao do dva evropska finala u poslednjih pet godina.

Sa Romom je izgubio od Sevilje u finalu Lige Evrope 2023, godinu posle trijumfa u Ligi konferencija.

Reuters Murinjo i sportski direktor Benfike Rui Košta

Benfika takođe putuje u Njukasl u Ligi šampiona, a ugostiće i još jedan od Murinjovih bivših timova, Real Madrid.

Prošle sezone je Benfika bila druga u portugalskoj ligi, a poslednju titulu su osvojili u sezoni 2022-23.

Murinjo je prošao kroz turbulentan period u Turskoj i često je bio u sukobu sa sudijama.

U novembru je Murinjo optužio Fenerbahče da mu je rekao samo „polovinu istine“ o nivou suđenja i optužio sudiju Atilu Karaoglana bio „igrač utakmice“ pošto je njegov tim kasno postigao gol za pobedu nad Trabzonom.

U februaru je podneo tužbu protiv rivalskog kluba Galatasaraj pošto su ga optužili da je davao rasističke izjave.

Osećaj „izdaje“ u Istanbulu

EPA Murinjo je na klupi Fenerbahčea često imao okršaje sa sudijama

Burak Abataj, BBC na turskom

Kada je Murinjo imenovan za trenera Fenerbahčea u junu 2024, milioni navijača su se usudili da sanjaju.

Jedan od najpoznatijih svetskih trenera stigao je da okonča decenijsku sušu bez titule i možda donese slavu u Evropi.

Ali taj san se brzo srušio.

Više od godinu dana kasnije, te nade su se uglavnom pretvorile u frustraciju. Murinjo nije uspeo da pobedi u istanbulskom derbiju i nije mogao da donese titulu u ligi.

A sada se pridružio istom klubu koji je izbacio Fenerbahče iz plej-ofa Lige šampiona.

Za mnoge navijače Fenerbahčea, ovo deluje kao izdaja. Veruju da ih je Murinjo ne samo napustio, već ih je i napravio budalama.

Gokaj, doživotni navijač Fenerbahčea, rekao je za BBC Sport: „Od prvog dana, Murinja je zanimalo sve osim fudbala.

„Umanjivao je turski fudbal i predstavio nam jedan od najgorih stilova igre u istoriji Fenerbahčea.“

