Šou Džimija Kimela skinut sa programa zbog komentara o ubistvu Čarlija Kirka

AFP via Getty Images

Američka televizijska mreža ABC skinula je sa programa satiričnu emisiju Džimija Kimela zbog komentara voditelja o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka.

„Šou Uživo sa Džimijem Kimelom biće ukinut na neodređeno", naveo je portparol mreže u vlasništvu Diznija u saopštenju.

Kimel, koji se ubrzo potom pojavio ispred televizijskog studija u Los Anđelesu, nije komentarisao ovu odluku za BBC.

Ranije ove nedelje, Kimel je tokom emisije rekao da „MAGA (Make America Great Again - Učinimo Ameriku ponovo velikom, okosnica politike Donalda Trampa) banda" pokušava da osvoji političke poene na Kirkovom ubistvu.

Tajler Robinson, 22-godišnjak, optužen je da je ubio 31-godišnjeg Kirka u dvorištu Univerziteta Juta Vali.

Na teret mu se stavlja teško ubistvo.

Kirk je bio jedan od aktivista koji je propagirao ideje Trampove administracije i smatra se ključnim za privlačenje mladih da gasaju za Trampa na prošlopgodišnjim predsedničkim izborima.

„MAGA banda očajnički pokušava da ovog klinca koji je ubio Kirka predstavi kao osobu potpuno drugačiju od njih i radi sve što može da zaradi političe poene na tome", rekao je Kimel u emisiji 15. septembra.

Domaćin noćnog šoua kritikovao je što su odlukom Trampa zastave na javnim zgradama spuštene na pola koplja radi odavanja pošte Kirku i ismevao je reakcije američkog predsednika na ubistvo.

„To nije način na koji odrasla osoba žali zbog ubistva nekoga koga naziva prijateljem.

„Tako četvorogodišnjak žali za zlatnom ribicom", rekao je Kimel, koji često ismeva Trampa.

Na dan Kirkovog ubistva, Kimel je na Instagramu osudio napad i poslao „ljubav" porodici konzervativnog aktiviste.

Vlasti još nisu utvrdile šta je bio motiv Kirkovog ubistva 10. septembra.

Prema optužnici, majka osumnjičenog je objasnila da je tokom „poslednjih godinu dana i više, njen sin postao skloniji politici i da je počeo da naginje ulevo", zalažući se veća prava gej i trans ljudi.

Optuženi Tejlor Robinson nije bio registrovan kao član nijedne političke stranke i nije glasao na izborima 2022. i 2024, saopštile su vlasti.

Ubrzo pošto je ABC objavio da je Kimel suspendovan, Tramp je rekao da su to „sjajne vesti za Ameriku".

„Šou Džimija Kimela, čija je gledanost upitna, OTKAZAN je.

„Čestitam ABC-ju što je konačno imao hrabrosti da uradi ono što je moralo da se uradi", napisao je predsednik u objavi na društvenim mrežama.

Tramp je kritikovao i drugu dvojicu voditelja noćnih šou programa, Džimija Falona i Seta Majersa, koje je opisao kao „dvojicu potpunih gubitnika, na lažni vestima NBC".

„Njihova gledanost je takođe užasno loša", napisao je.

Predsednik i Kimel i ranije su razmenjivali kritike.

Prošle godine, Kimel, koji je bio domaćin četiri Oskara, naglas je pročitao Trampov prikaz njegovih nastupa usred dodele nagrada.

Kimelov monolog tokom emisije 15. septembra kritikovalo je više ljudi, među kojima je i Brendan Kar, predsednik Federalne komisije za komunikaciju (FCC), američkog regulatornog tela.

Voditelj je „pokazao najbolesnije moguće ponašanje", rekao je u konzervativnom podkastu Beni šou.

„Emiter ima dozvolu FCC-a, ali ona podrazumeva i obavezu da se postupa u javnom interesu", rekao je Kar, koga je Tramp imenovao

Kimelovo izvinjenje bilo bi „veoma razuman, najmanji mogući korak", dodao je.

Ana Gomez, jedina članica FCC iz redova Demokratske stranke, kritikovala je Karove komentare.

„Neoprostivi čin političkog nasilja poremećenog pojedinca nikako ne sme da se iskoristiti kao opravdanje za širu cenzuru i kontrolu", napisala je na Iksu.

Američko udruženje pisaca (WGA), sindikalna organizacija u Holivudu, osudila je skidanje Kimelove emisije sa programa, nazivajući ga kršenjem ustavom zagarantovane slobode govora.

Saga-Aftra, drugi sindikat, saopštio je da je ovaj potez „tlačenje i osveta koja ugrožava slobode svih".

Objava ABC-a došla je neposredno pošto je jedan od najvećih vlasnika televizija u Americi, Nekstar Medija, saopštio da neće emitovati šou Džimija Kimela „u doglednoj budućnosti počevši od poslednje epizode".

Nekstar je rekao da su Kimelovi komentari o ubistvu Kirku bili „uvredljivi i neosetljivi na presudan trenutak u kojem se nalazi nacionalni politički diskurs".

„Ne verujemo da odražavaju spektar mišljenja, pogleda i vrednosti lokalnih zajednica", rekao je Endru Alford, predsednik Neksatra.

Predstavnik FCC-a zahvalio se Nekstaru „što je učinio pravu stvar" i rekao da se nada da će i drugi emiteri postupiti na sličan način.

Nekstar u ovom trenutku traži dozvolu od FCC-a za spajanje sa drugom medijskom kompanijom Tegnom, vredno 6,2 milijarde dolara.

Getty Images Obožavaoci su protestovali ispred studija gde se snima šou Džimija Kimela, izražavajući nezadovoljstvo zbog skidanja emisije sa programa

Izvor upoznat sa Kimelovom situacijom rekla je za CNBC da voditelj nije otpušten, dodajući da šefovi mreže planiraju da razgovaraju sa komičarem o tome šta će reći kada se vrati na televiziju.

Kimel je poslednji u nizu voditelja noćnih programa koji se suočava sa problemima u trenutku kada se gledaoci okreću od televizije ka platformama za striming.

U julu je CBS objavio da će od sledeće godine ukinuti Noćni šou sa Stivenom Kolberom posle 11 sezona.

Šefovi ove mreže rekli su da ukidanje „ni na koji način nije povezano sa gledanošću emisije, sadržajem ili drugim stvarima u Paramauntu".

Klober se međutim obrušio na mrežu i njenu matičnu kompaniju zbog ove odluke.

On je optužio CBS da je tajno dostavljala finansijske podatke medijima.

Pri tome je aludirao na nagodbu od 16 miliona dolara postignutu sa Trampom, koja je usledila pošto je predsednik tužio mrežu zbog prošlogodišnjeg intervjua sa tadašnjom potpredsednicom Amerike Kamalom Haris.

Prethodno je ABC pristao da plati 15 miliona dolara američkom predsedniku jer je njihov voditelj Džordž Stefanopulos lažno i u više navrata rekao tokom intervjua da je predsednik proglašen „odgovornim za silovanje".

Porota je u građanskom postupku proglasila Trampa odgovornim za „seksualno zlostavljanje", koje ima sopstvenu definiciju po njujorškom zakonu.

Pošto mu je emisija skinuta sa programa, Kimel je napustio studio u Holivudskom bulevaru i nije komentarisao odluku.

Obožavatelji šoua, koji su se okupili ispred studija, bili su razočarani.

„Ovo postaje smešno i glupo", rekla je Džena Blekvel.

„Sloboda govora. Rekao je pšta misli i oni su ga ukinuli. To je zaista bizarno", dodala je.

Ispred studija bio je i mali transparent sa natpisom „Tramp sad mora da ode".

Dodatno izveštavanje Regan Moris u Los Anđelesu.

