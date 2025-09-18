Voditelj rekao užasnu stvar o ubijenom američkom patrioti Tramp se oglasio: Nije talentovan, loš rejting...

Alo pre 3 sata
Voditelj rekao užasnu stvar o ubijenom američkom patrioti Tramp se oglasio: Nije talentovan, loš rejting...

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp pohvalio je odluku televizijske mreže ABC da povuče emisiju "Džimi Kimel Lajv", ističući da je voditelj rekao "užasnu stvar" o ubijenom američkom patrioti Čarliju Kirku.

"Džimi Kimel je otpušten jer je imao lošu gledanost više nego bilo šta drugo i rekao je užasnu stvar o velikom džentlmenu poznatom kao Čarli Kirk", rekao je Tramp na zajedničkoj konferenciji za novinare sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, preneo je Rojters. Tramp je dodao da Kimel "nije talentovana osoba" i da je njegovo otpuštanje pre svega pitanje lošeg rejtinga. Televizija ABC, u vlasništvu kompanije "Volt Dizni", saopštila je juče da će na neodređeno
