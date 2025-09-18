Američki medijski giganti pod Trampovim pritiskom slobodu izražavanja guraju u drugi plan

Suspenzija TV voditelja Džimija Kimela jedan je u nizu ustupaka koje veliki mediji, izloženi pritisku vlade Donalda Trampa, prave da bi sačuvali svoje ekonomske interese, pa i po cenu slobode izražavanja, koja ide u drugi plan, piše agencija Frans pres.

Američka televizijska mreža Ej-Bi-Si (ABC) skinula je sinoć sa programa na neodređeno vreme emisiju Džimija Kimela zbog komentara voditelja o ubistvu Čarlija Kirka. ABC je takvu odluku doneo nakon Kimelovih komentara o ubistvu konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka koje je izneo u svojoj emisij u ponedeljak i utorak. Kimel je u komentaru u ponedeljak nagovestio da bi osumnjičeni za Kirkovo ubistvo Tajler Robinson mogao da bude republikanac koji podržava Trampa.