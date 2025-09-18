Tramp u Britaniji: ‘Neraskidive veze dve zemlje, ukazali ste mi najveću počast u životu’

BBC News pre 1 sat

Leon Neal/PA Wire Tramp i Starmer na konferenciji za novinare na kojoj su potpisali veliki tehnološki sporazum, a američki predsednik najavio: 'Dominiraćemo u poblasti veštačke inteligencije'

Američki predsednik Donald Tramp i njegova supruga Melanija završavaju dvodnevnu posetu Velikoj Britaniji tokom koje je potpisan tehnološki sporazum dve zemlje, a bračnom paru iz Vašingtona priređene su i velike počasti.

Tokom Trampove druge državničke posete Britaniji - što do sada nikome nije bilo priređeno - za goste iz Amerike orhganozovana je vojna ceremonija u zamku Vindzor, kao i raskošna večera.

„Ovo mi jedna od najvećih počasti u životu", rekao je Tramp tokom gala večere u engleskom dvorcu Vindzor 17. septembra uveče.

Trampova majka rođena je u Škotskoj u kojoj je američki predsednik nedavno boravio, ali ta posetanije imala državnički karakter.

Prethodna Trampova državnička poseta Britaniji bila je 2019. godine tokom njegovog prvog mandata, kada ga je ugostila kraljica Elizabeta Druga, koja je u međuvremenu preminula.

Na banketu, koji su organizovali kralj Čarls i kraljica Kamila, Tramp je rekao i da su veze Vašingtona i Londona „neprocenjive i večne".

Dve zemlje povezuje niz stvari, između ostalog istorija, jezik, kultura, tradicija, poreklo i sudbina, dodao je.

SAD i Ujedinjeno Kraljevstvo su „kao dva tona u jednom akordu ili dva stiha iste proze.

„Svaki lep na svoj način, ali zapravo su stvoreni da se sviraju zajedno.

„Veza rodbinske bliskosti i identiteta Amerike i Velike Britanije je neprocenjiva i večna.

„Nezamenljiva i neuništiva", rekao je Tramp.

Američki predsednik, u pratnji prve dame Sjedinjenih Država Melanije Tramp, naglasio je i da mu je čast što je prvi američki predsednik koji je počastvovan drugom državnom posetom Velikoj Britaniji.

„Ovo je zaista jedna od najvećih časti u mom životu, imam ogromno poštovanje prema vama i prema vašoj zemlji već decenijama", izjavio je Tramp obraćajući se britanskom kralju Čarlsu Trećem.

Pohvalio je kralja i za odgajanje „izuzetnog sina" princa Vilijama, dodajući da veruje da će budući kralj imati „neverovatan uspeh u budućnosti".

Pogledajte video sa raskošnog banketa u dvorcu Vindzor

'Veliki gospodin i veliki kralj', Tramp na oproštaju od Čarlsa

Pre susreta sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, američki predsednik se rukovao sa kraljem dok se opraštao u Vindzoru, rekavši novinarima: „On je veliki gospodin i veliki kralj".

Potom je Tramp otišao do rezidencije koju britanski premijer koristi za neke državničke posete.

Do tog imanja, Tramp se prebacio helikopterom Marinac jedan (Marine One).

Tramp je već bio tamo, 2018. godine kada je bio u radnoj poseti Velikoj Britaniji i sastao se sa tadašnjom premijerkom Terezom Mej.

Veliki tehnološki sporazum SAD i UK

„Ovde ste među prijateljima", tim rečima se Starmer obratio Trampu, otvarajući zajedničku konferenciju za novinare posle sastanka.

„Mislim da smo svi saglasni da ima toliko toga za slavlje u posebnom odnosu naše dve zemlje", dodao je britanski premijer.

Apostrofirao je da su SAD „najveći pojedinačni trgovinski partner" Velike Britanije.

„Zajedno podržavamo više od 2,5 miliona radnih mesta u obe ekonomije", rekao je Starmer.

Pozivajući se na sporazum o carinama postignut sa SAD u maju, Starmer kaže da je Velika Britanija „dobila najbolji dogovor“, sa „najnižim carinama na svetu u vitalnim sektorima“.

„Bili su to teški pregovori, ali i pobeda za obe strane", rekao je Starmer.

Britanski premijer i američki predsednik potom su potpisali Sporazum o tehnološkom prosperitetu.

„To je naše revolucionarno novo tehnološko partnerstvo", rekao je Starmer.

Nastavio je: „Ovaj sporazum, sa milijardama koje teku u oba smera Atlantika najveći je te vrste u britanskoj istoriji".

Rekao je i da ovaj sporazum znači „investicije koje menjaju živote u Velikoj Britaniji".

Starmer je obavestio i da su postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, za koju kaže da će proizvoditi energiju za milione preduzeća.

Dodaje da će to smanjiti troškove i povećati bezbednost sa obe strane Atlantika.

'Dominiraćemo u oblasti veštačke inteligencije', kaže Tramp

Tramp je rekao da su veze SAD i Ujedinjenog Kraljevstva „neprocenjive i neraskidive".

Taj odnos je „prelepo nasleđe" i dve vlade „čine te veze bližima nego ikada ranije", kaže on.

Tramp kaže da „nema prirodnijeg partnerstva na svetu" i da „izgrađuju industrijske kapacitete obe naše zemlje, što je važno za odbranu".

Za američku ekonomiju je rekao da je „potencijalno najjača ikada" i da „sve kompanije žele da budu tamo".

Pre godinu dana, SAD bile u „ozbiljnoj nevolji", rekao je Tramp.

Preneo je, kako je rekao, reči kralja Saudijske Arabije: „Vaša zemlja je bila mrtva pre godinu dana, a sada imate zemlju u zenitu interesovanja celog sveta".

Tramp kaže da je ove godine u SAD uloženo više od 17 biliona dolara.

Pohvalio je UK kao prvu zemlju koja je sklopila trgovinski sporazum sa SAD - sporazum o carinama - ranije ove godine.

„U državnu kasu su se ulili bilioni dolara od carina", rekao je Tramp.

Kaže i da održava američke kompanije „srećnim, stabilnim i zdravim“.

„Nikada nismo videli ovakve investicije, bez carina bismo imali samo delić toga“, kaže on.

Naglasio je i da će dve zemlje sarađivati kako bi „dominirale" u budućnosti u oblasti veštačke inteligencije

BBC 'Tramp je bio u pravu za sve', piše na kačketu Engleskinje

Očekivalo se da će na dnevnom redu sastanka Trampa i Starmera biti i rat u Gazi i rat u Ukrajini.

Dvojica lidera o tome nisu govorili na konferenciji za novinare.

Amerika i Britanija se trenutno razilaze po pitanju brutalnog rata Izraela u Pojasu Gaze.

Dok Amerika pruža čvrstu podršku Izraelu, Velika Britanija se priprema da priozna Državu Palestinu, sa čim Vašington nije saglasan.

Rat u Ukrajini takođe može da bude biti tačka razmimoilaženja, pošto UK pruža nedvosmislenu podršku Kijevu, dok u Vašingtonu to nije uvek slučaj.

Tokom svečane večere, kralj Čarls je pohvalio Trampovu „ličnu posvećenost pronalaženju rešenja za neke od najtežih konflikta u svetu".

Svečana ceremonija u Vindzoru

Andrew Matthews/Pool via REUTERS Avioni RAF-a (britanskog vazduhoplovstva) iznad Vindzora u Trampovu čast

Povodom posete Trampa, dan ranije je organizovana vojna ceremonija tokom koje su iznad Vindzorskog zamka preletali avioni Crvenih strela.

Tramp je sa suprugom Melanijom ceremoniju pratio u društvu kralja Čarlsa Trećeg i kraljice Kamile.

Prijemu su prisustvovali princ i princeza od Velsa, kao i Kir Starmer.

Američki predsednik je ranije položio venac na grobnicu pokojne kraljice Elizabete Druge u kapeli Svetog Đorđa, posle počasne garde i povorke kočija.

„Ovo je posebno mesto", rekao je Tramp po sletanju aviona Er fors jedan, na aerodrom u Londonu.

Britanskog monarha je ranije nazvao „dugogodišnjim prijateljem".

Kada je pre šest godina bio u Velikoj Britaniji, Trampa je ugostila kraljica Elizabeta Druga, koja je u međuvremenu preminula.

Protest u Londonu: 'Trampe, idi kući'

Trampovu posetu pratili su i incidenti.

Daleko od vojne ceremonije u centru Londona organizovan je protest koalicije više od 50 organizacija „Stop Tramp UK“.

„Tramp predstavlja sve što mrzimo", rekla je Zoi Gardner, politička komentatorka i jedna od organizatorki protesta, za BBC.

„Želimo da naša vlada pokaže malo kičme, da bude više ponosa i da predstavi ogromni osećaj gađenja prema politici Donalda Trampa u Velikoj Britaniji“, kaže ona.

Ovu koaliciju čine grupe koje se bore protiv klimatskih promena, rasizma i među kojima su i propalestinski aktivisti.

TOLGA AKMEN/EPA/Shutterstock Muškarac sa transparentom: 'Trampe, idi kući'

Hapšenja zbog projekcije slika Trampa i Epstina

Dan uoči dolaska Trampa, policija je uhapsila četvoricu muškaraca nakon što su na zidine Vindzorskog zamka projektovali fotografiju Donalda Trampa u društvu osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina.

Pogledajte video: Uhapšena četvorica posle projekcije slika Trampa i Epstina

Pre nego što je Tramp stigao na prijem kod kralja Čarlsa, desio se još jedan incident u blizini Vindroza.

Kombi koji je tuda prolazio nosio je sliku Trampa i Epstina.

Tramp je bio prijatelj sa Epstinom 1990-ih i početkom 2000-ih.

Nikada nije optužen za bilo kakvo nezakonito delo u vezi sa sada pokojnim Epstinom, osuđenim za podvođenje maloletnica za seks.

Pre nekoliko dana, Starmer je opozvao ambasadora Velike Britanije u SAD Pitera Mendelsona zbog veza sa Epstinom.

REUTERS/Phil Noble 'Dobro došao u UK', pisalo je ispod slike Epstina i Trampa na komlbiju koji je bio parkiran u blizini Vindzora

Razmena poklona

Trampovi su do zamka Vindzor stigli helikopterom Marinac jedan, gde ih je dočekala britanska kraljevska porodica.

Tokom obilaska najvećeg i najstarijeg zamka na svetu međusobno su razmenili poklone - simbolične.

Britanski kralj i kraljica su Trampu poklonili zastavu koja se vijorila iznad Bakingemske palate na dan njegove inauguracije u januaru 2025. godine.

Bio je to simboliz priznanja Trampove pobede na izborima.

Bio je tu još jedan poklon u čast američke istorije - kožna knjiga kojom će se 2025. godine proslaviti 250. godišnjica deklaracije SAD o nezavisnosti.

Američka prva dama dobila je torbu britanske dizajnerke Anje Hindmarč i srebrnu činiju severnoirske umetnice Kare Merfi.

Darovi američkih posetilaca bili su malo drugačiji.

Poslata je poruka podrške vojnim odnosima između Amerike i Velike Britanije, sa naglaskom na ratni savez u godini kada je obeleženo osam decenija od Dana pobede u Evropi.

Tramp je krajem jula 2025. boravio u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali je tada došao u privatnu posetu.

Bio je na njegovom golf imanju u Škotskoj.

