Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća (foto)

Helikopter u kom su bili američki predsednik SAD Donald Tramp i njegova supruga Melaniјa morao je prinudno da sleti.

Prema prvim informacijama, dogodio se "manji hidraulični problem" sa helikopterom koji je morao da sleti u Britaniji pre polaska za SAD. Ovim povodom oglasila se potparolka Bele kuće Kerolajn Levit. - Zbog manjeg hidrauličnog problema i iz predostrožnosti, piloti su sleteli na lokalni aerodrom pre nego što su stigli do aerodroma Stansted. Tamo su se Tramp i njegova supruga Melanija prebacili u rezervni helikopter - naglasila je. Trampovi su kasnije bez problema
