Evropska država ubrzano priprema hiljade skloništa: Prioritet na istoku zemlje: Za polovinu stanovništva već spremna mesta za zaštitu

Poljske vlasti intenziviraju pripreme za zaštitu stanovništva u slučaju krize. Do 12. septembra izvršeno je skoro četiri hiljade inspekcija postojećih zgrada kako bi se utvrdilo da li mogu poslužiti kao skloništa ili mesta za privremeno sklonište, objavio je poljski portal RMF24.

Državna vatrogasna služba i lokalne kancelarije za građevinsku inspekciju pregledale su više od dve hiljade objekata i dale tehnička mišljenja o potrebama sistema zaštite. Do sada je utvrđeno da više od hiljadu objekata ispunjava zahteve propisane pravilnikom Ministarstva unutrašnjih poslova i uprave i da se mogu koristiti kao skloništa. Skloništa se dele na privremena i zgrade koje su trajno namenjene za ovu svrhu. Prema rečima nadležnih, obe kategorije imaju