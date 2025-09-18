Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena bar onih iz njenog vrha

Beta pre 52 minuta

 Profesor Filozofskog fakultata u Beogradu Jovo Bakić izjavio je da je da, "koliko je njemu poznato", studentska lista "faktički formirana" i smatra da je "došlo vreme da se u javnost izađe sa imenima bar desetak onih koji će biti na vrhu liste".

"Ti ljudi bi mogli da razgovaraji i sa predstavnicima raznih zemalja, ali i da komuniciraju sa domaćom javnošću i građanima. Tačno je, biće meta režimske propagande, ali to je nešto što ide u rok službe. Ko je prihvatio da bude na listi, mora biti spreman na to", rekao je Bakić u intervju za nedeljnik Vreme.

Kako je naveo, "dve istinski opozicione liste, jedna studentska i jedna stranačka - to bi moglo da bude dobro rešenje, koje će podrazumevati međusobno nenapadanje" i  dodao: "Pa ko neće da glasa za ove, neka glasa za one". 

On je rekao da se iza činjenice da predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne sme da raspiše izbore "krije ogroman strah od gubitka slobode nakon njih".

"Ako bi režim slučajno pobedio, a ja sam ubeđen da neće, prosto ćemo izgubiti mogućnost da postojimo i kao društvo i kao pojedinci. Naći ćemo se pred izborom: ili ćemo napustiti zemlju ili ćemo postati robovi organizonog kriminala", naglasio je Bakić.

(Beta, 18.09.2025)

