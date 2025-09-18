Profesor Bakić: Vreme je da se u javnost izađe sa imenima onih koji će biti na vrhu "Studentske liste"

Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Jovo Bakić izjavio je da je da je studentska lista "faktički formirana", kao i da će biti sigurno nekih koji su gadljivi na neka od imena koja će biti saopštena kao deo te liste. – Možda nije loše da na izborima postoje dve opozicione liste, odnosno da opozicione stranke formiraju svoju.

Pa ako je neko gadljiv na neko ime, neka glasa za tu drugu listu. To možda i nije loše i zarad što ubedljivije pobede nad režimom – kazao je Bakić za nedeljnik Vreme. Dodao je da "nažalost, još ima ljudi koje 13 godina vladavine kriminalnog režima nije naučilo da se on mora promeniti bez obzira na gadljivost koju osećamo prema nekim pojedincima ili strankama". – Režim će izvesno ubaciti u igru razne prijatelje Rusije, ekstremne i radikalne desničare u sopstvenoj