Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena bar onih iz njenog vrha

Profesor Filozofskog fakultata u Beogradu Jovo Bakić izjavio je da je da, „koliko je njemu poznato“, studentska lista „faktički formirana“ i smatra da je „došlo vreme da se u javnost izađe sa imenima bar desetak onih koji će biti na vrhu liste“.

–Ti ljudi bi mogli da razgovaraji i sa predstavnicima raznih zemalja, ali i da komuniciraju sa domaćom javnošću i građanima. Tačno je, biće meta režimske propagande, ali to je nešto što ide u rok službe. Ko je prihvatio da bude na listi, mora biti spreman na to.-rekao je Bakić u intervju za nedeljnik Vreme. Kako je naveo, „dve istinski opozicione liste, jedna studentska i jedna stranačka – to bi moglo da bude dobro rešenje, koje će podrazumevati međusobno