Održan skup podrške Bogdanu Jovičiću ispred suda u Novom Sadu

Skup pod nazivom "Pravda za Bogdana je pravda za sve" počeo je u 11.30 i okončan je sat kasnije.

Od 11:52 do 12:08 održano je 16 minuta tišine - odavanje počasti poginulima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici 1. novembra prošle godine.

Okupljeni su potom skandirali "Pustite Bogdana!" i pravili buku pištaljkama i vuvuzelama, a na stepenicama na ulazu u zgradu istaknut je i veliki transparent s porukom "Free Bogy".

Studenti traže da njihov kolega Jovičić bude pušten da se brani sa slobode, kao i svi poljoprivrednici i ostali uhapšeni koji se terete za napad na pripadnike Kobri, u prostorijama Srpske napredne stranke 13. avgusta.

Za večeras u 18.30 u Kampusu Univerziteta u Novom Sadu zakazano je novo protestno okupljanje pod nazivom "Pravda se vraća na ulice", ali studenti nisu otkrili detalje tog skupa.

U pozivu samo piše "Vidimo se večeras".