"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

Velika Britanija će formalno priznati palestinsku državu ovog vikenda, nakon što američki predsednik Donald Tramp, koji se protivi toj odluci, bude otputovao iz te zemlje nakon državne posete, piše danas Tajms pozivajući se na izvore.

Tajms navodi da će Velika Britanija saopštiti odluku o priznavanju države Palestine nakon što se Tramp bude vratio u Vašington u četvrtak. Britanski premijer Kir Starmer prethodno je najavio da će Velika Britanija priznati državu Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sledeće sedmice, osim ako Izrael ne preduzme suštinske korake da ublaži situaciju u Gazi. Tramp je u julu rekao da mu ne bi smetalo ako Velika Britanija prizna Palestinu, nakon čega su