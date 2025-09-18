Tajms: Velika Britanija će tokom vikenda priznati Palestinu

Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu, objavio je Tajms.

Premijer Kir Starmer upozorio je u julu da će doneti tu odluku ako Izrael ne preduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom. Tajms je objavio, bez navođenja izvora, da će London to saopštiti kada američki predsednik Donald Tramp završi posetu Britaniji, a britansko Ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. U julu je Tramp rekao da mu ne smeta ako Britanija prizna Palestinu,