Tajms: Velika Britanija će tokom vikenda priznati Palestinu

Radio 021 pre 1 sat  |  Hina
Tajms: Velika Britanija će tokom vikenda priznati Palestinu

Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu, objavio je Tajms.

Premijer Kir Starmer upozorio je u julu da će doneti tu odluku ako Izrael ne preduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom. Tajms je objavio, bez navođenja izvora, da će London to saopštiti kada američki predsednik Donald Tramp završi posetu Britaniji, a britansko Ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. U julu je Tramp rekao da mu ne smeta ako Britanija prizna Palestinu,
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Tajms: Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda - čim Tramp ode

Tajms: Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda - čim Tramp ode

N1 Info pre 41 minuta
Tajms: Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu

Tajms: Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu

NIN pre 11 minuta
Tajms: Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda

Tajms: Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda

RTV pre 2 sata
Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Danas pre 9 sati
"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

"Britanija će priznati Palestinu ovog vikenda": Tajms tvrdi: Sve će se desiti nakon što se Tramp vrati u Vašington

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IzraelPalestinaHamasVelika BritanijaLondonDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

"Putine, lažu: Te!" Zelenski otkrio pakao koji se uskoro sprema na frontu: Rusija pokreće dve velike ofanzive, ovo je glavni…

"Putine, lažu: Te!" Zelenski otkrio pakao koji se uskoro sprema na frontu: Rusija pokreće dve velike ofanzive, ovo je glavni cilj

Blic pre 36 minuta
Netanjahu: Monstruozna je laž da je Izrael ubio Čarlsa Kirka

Netanjahu: Monstruozna je laž da je Izrael ubio Čarlsa Kirka

RTV pre 21 minuta
Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom! Naložio istragu svih finansijera organizacije: "To je radikalno levičarska…

Tramp proglasio Antifu terorističkom organizacijom! Naložio istragu svih finansijera organizacije: "To je radikalno levičarska katastrofa"

Blic pre 51 minuta
Rusija noćas ponovo napala ukrajinsku železnicu

Rusija noćas ponovo napala ukrajinsku železnicu

RTV pre 41 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU UN i Oksfam: Ugrožena isporuka hrane na severu Gaze, preti glad

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU UN i Oksfam: Ugrožena isporuka hrane na severu Gaze, preti glad

Euronews pre 46 minuta