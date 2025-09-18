"Nemam nikakav odnos sa sa njim": Lula opleo po Trampu: "Jeste predsednik Amerike, ali nije car sveta""

Brazilski predsednik Luiz Inasio Lula da Silva izjavio je danas da ''nema nikakav odnos'' sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, ističući da su carine od 50 odsto koje su Sjedinjene Američke Države uvele na uvoz robe iz Brazila ''izuzetno političke''.

''Američki narod će platiti za greške koje predsednik Tramp pravi u svojim odnosima sa Brazilom'', rekao je Lula, navodeći da će zbog carina kafa i govedina iz Brazila u SAD postati skuplje, prenosi BBC. Na pitanje novinara zašto nikad nije pokušao da uspostavi direktan kontakt sa Trampom, Lula je rekao da je Tramp taj koji ne želi da razgovara, navodeći da je za američke carine saznao iz medija. - Tramp nije komunicirao na civilizovan način. Samo je o carinama