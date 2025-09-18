Brazilski predsednik Lula za BBC: ‘Nemam nikakav odnos sa Trampom’

BBC News pre 28 minuta | Jona Vels i Leandro Prazeres

BBC Predsednik Brazila Luiz Inasio Lula da Silva

„Nemam odnos sa Donaldom Trampom", rekao je Luiz Inasio Lula da Silva, predsednik Brazila, u ekskluzivnom intervjuu za BBC.

Lula je često kritikovao američkog predsednika, ali je ovo najjasniji signal do sada o tome kako je komunikacija dva predsednika prekinuta.

Iako SAD imaju suficit u trgovini sa Brazilom, Tramp je u julu nametnuo carinske tarife od 50 posto za robu iz ove zemlje.

Kao razlog za ovakvu odluku Tramp je istakao suđenje za pokušaj vojnog puča u kojem je učestvovao bivši predsednik, desničar Žair Bolsonaro.

Američke carine, Lula je opisao kao „očiglednu političku" odluku.

SAD su tokom proteklih 15 godina „akumulirale suficit od 410 milijardi dolarau bilateralnoj trgovini robom i uslugama" sa Brazilom, rekao je ranije Lula, zaključivši: „Onda je jasno da je ova odluka politička".

Kao rezultat takvih mera SAD, američki potrošači suočiće se sa višim cenama brazilskih proizvoda, poručio je Lula.

Bela kuća uvela je Brazilu carine od 50 odsto na izvoz robe u SAD posle dugogodišnje kazne zatvora Bolsonaru, koji su neki američki zvaničnici nazvali i „lovom na veštice".

Bolsonaro je često izražavao divljenje prema Trampu, koji ga je ugostio na njegovom imanju na Floridi 2020. godine.

Trampove carine pogodile su izvoz brazilske robe u SAD, poput kafe i govedine, za koje je Lula rekao da će poskupeti.

„Američki narod će platiti za greške koje predsednik Tramp pravi u odnosima sa Brazilom", kaže on.

Dvojica predsednika nikada nisu direktno razgovarali.

Upitan zašto nije jednostavno pokušao da ga pozove telefonom, Lula je odgovorio:„Nikada nisam pokušao da ga pozovem, jer nikada nije želeo da razgovara."

Tramp je ranije rekao da Lula „može da ga pozove bilo kada".

Ali Lula tvrdi da predstavnici Trampove administracije „ne žele da razgovaraju."

Rekao je za BBC da je za američke carine saznao iz brazilske štampe.

Govoreći o Trampu, rekao je da američki predsednik „nije komunicirao na civilizovan način".

„Samo ih je objavio na društvenim mrežama.“

Upitan kako bi opisao odnos sa američkim predsednikom, jednostavno je rekao: „Nema nikakvog odnosa."

'Tramp nije vladar sveta!'

Lula je rekao da su njegovi loši odnosi sa američkim liderom izuzetak.

Kaže da je izgradio odnose sa bivšim američkim predsednicima, premijerima Velike Britanije, Evropske unij, Kinom, Ukrajinom, Venecuelom i „svim zemljama sveta“.

Lula je u maju bio na paradi u Moskvi povodom proslave godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu i nije prekinuo veze sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Na pitanje sa kim ima bolji odnos - sa Trampom ili Putinom - Luka je branio vezu sa ruskim predsednikom, rekavši da su ga uspostavili kada su obojica bili predsednici „u prethodnim vremenima“.

„Nemam odnos sa Trampom jer kada je Tramp izabran prvi put, nisam bio predsednik.

„On ima odnos sa (Žairom) Bolsonarom (bivšim predsednikom), a ne sa Brazilom“, odgovorio je Lula.

Rekao je i da će, ako sretne Trampa na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija krajem septembra, „pozdraviti ga jer sam civilizovani građanin".

Tramp možda jeste „predsednik Sjedinjenih Država, ali nije car sveta!", naglasio je Lula.

Kada je BBC zatražio komentar o Lulinim kritikama na račun Trampa, portparol Bele kuće je uputio nas je na ranije komentare američkog predsednika o Brazilu.

EPA Žair Bolsonaro, Lulin prethodnik na funkciji predsednika Brazila, osuđen je na 27 godina zatvora zbog navodnog planiranj državnog udara

Lula je govorio i o prethodniku na funkciji, Žairu Bolsonaru, koji je osuđen prošle nedelje na 27 godina zatvora zbog planiranja državnog udara.

Veće Vrhovnog suda je većinom od 4:1 proglasila Bolsonara krivim za planiranje vojnog puča pošto je izgubio izbore od Lule.

Lula je za BBC rekao da su Bolsonaro i njegovi saučesnici „naškodili zemlji, pokušali puč i planirali moju smrt“.

O žalbi koju su Bolsonarovi advokati najavili, Lula je rekao da se nada da će on nastaviti da „iznosi njegovu odbranu“, ali da je „za sada kriv“.

Kritikovao je Trampa zbog „izmišljanja neistina" jer tvrdi da Bolsonara progone i osudio je Trampov komentar da Brazilu nedostaje demokratija.

Lula je za BBC rekao da bi, da su se neredi u Kongresu u Vašingtonu 6. januara 2021. dogodili u Brazilu, a ne u SAD, Tramp bio izveden pred sud.

U opširnom intervjuu za BBC, rekao je da se zalaže za reformu Ujedinjenih nacija.

Kritikovao je činjenicu da pet zemalja stalnih članica Saveta bezbednosti UN imaju moć veta na odluke.

Tvrdi da je to prevagnulo u korist onih koji su pobedili u Drugom svetskom ratu, a isključilo zemlje koje predstavljaju milijarde ljudi poput Brazila, Nemačke, Indije, Japana, kao i afričkih zemalja.

Rezultat je, tvrdi, to da da UN „nisu imale snagu da rešavaju sukobe" i da je pet stalnih članica donosilo „jednostrane" odluke o pokretanju ratova.

Lula je stao u odbranu saveza Brazila sa Rusijom i Kinom, dvema zemljama u kojima su dokumentovani nezakoniti izbori i kršenja ljudskih prava.

Predsednik Brazila kaže da Ujedinjene nacije treba da budu „demokratskije".

Pritisnut na pitanje o tome što i dalje kupuje rusku nafte dok Rusija vodi rat u Ukrajini, odgovorio je da je Brazil jedna od prvih zemalja koja je osudila rusku okupaciju.

„Brazil ne finansira Rusiju, mi kupujemo naftu od Rusije jer nam je potrebna baš kao što Kina, Indija, Velika Britanija ili SAD moraju da je kupuju", kaže Lula.

Rekao je da kada bi UN „funkcionisale", onda se ne bi dogodio ni rat u Ukrajini ni rat u Gazi, koji je nazvao „genocidom“.

Getty Images Lula i Vladimir Putin u Moskvi

Unutrašnji problemi: Kritike zbog bušenja nafte u blizini Amazona

BBC je takođe pitao predsednika Lulu o klimatskom samitu COP30 u novembru, kada će Brazil biti domaćin svetskim liderima u amazonskom gradu Belemu.

Na domaćem planu, brazilski predsednik se suočio sa kritikama zbog podrške bušenju nafte u blizini ušća reke Amazon.

Brazilska državna naftna kompanija Petrobas i druge firme kupile su blokove teritorija za istraživanje i čekaju dozvole.

Marina Silva, ministarka zaštite životne sredine, snažno se usprotivila planovima, a neke grupe za zaštitu prirode strahuju da bi to moglo da dovede do izlivanje nafte u vodama blizu Amazona.

Lula tvrdi da Brazil strogo poštuje zakon u istraživanjima i da bi, ako dođe do izlivanja nafte, „njegova zemlja bila odgovorna i rešavala svaki problem“.

Podržava svet bez fosilnih goriva, kaže brazilski predsedik, ali dodaje da „taj trenutak još nije došao“.

„Kažite mi jednu zemlju koja je spremna za energetsku tranziciju i sposobna da se odrekne fosilnih goriva", odgovorio je.

Ali to pitanje se pokazalo kontroverznim među levičarskim glasačima.

Lula, koji ima 79 godina, rekao je da još nije odlučio da li će se kandidovati i na predsedničkim izborima 2026.

Rekao je da će njegovo zdravlje i njegova stranka uticati na odluku, kao i da li je to politički oportuno i da li ima šanse za pobedu.

Lulin rejting je nedavno pao u istraživanjima, ali je dobio podsticaj pošto je Tramp uveo carine Brazilu.

Zaključio je intervju rekavši da njegovo nasleđe obuhvata smanjenje gladi, nezaposlenosti i rast prihoda radničke klase.

