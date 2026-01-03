ANSA: SAD smanjile carine na italijansku testeninu

Sjedinjene Američke Države smanjile su carine na testenine proizvedene u Italiji, što je pobeda italijanske trgovinske diplomatije, javlja danas agencija ANSA. „Sistem ‘Proizvedeno u Italiji’ je osvojio poen u svoju korist: Sjedinjene Američke Države su značajno revidirale naniže svoje predložene antidampinške carine na italijansku testeninu, pre konačnih zaključaka, koji se formalno očekuju 11. marta“, navodi italijanska agencija. Saopštenje Ministarstva spoljnih