"NATO pruža neophodnu podršku Americi u operaciji protiv Irana": Među evropskim liderima postoji široka podrška za ono što radi Tramp!

Evropske članice NATO pružaju neophodnu podršku za američku vojnu operaciju protiv Irana, izjavio je danas generalni sekretar zapadne vojne alijanse Mark Rute.

U intervjuu za Foks njuz, Rute je pohvalio američke udare na iranske mete u okviru vojne operacije "Epski bes", među kojima su i nuklearni i balistički kapaciteti Irana. "Evropa se pojačava, čini sve što je potrebno da osigura da ova operacija može da bude nastavljena i pruža svu neophodnu podršku", rekao je Rute. Rute je naveo da je razgovarao sa evropskim liderima, da postoji "široka podrška za ono što radi" predsednik SAD Donald Tramp, i da evropske vojske