"NATO pruža neophodnu podršku Americi u operaciji protiv Irana": Među evropskim liderima postoji široka podrška za ono što radi Tramp!

Kurir pre 3 sata  |  Beta)
"NATO pruža neophodnu podršku Americi u operaciji protiv Irana": Među evropskim liderima postoji široka podrška za ono što…

Evropske članice NATO pružaju neophodnu podršku za američku vojnu operaciju protiv Irana, izjavio je danas generalni sekretar zapadne vojne alijanse Mark Rute.

U intervjuu za Foks njuz, Rute je pohvalio američke udare na iranske mete u okviru vojne operacije "Epski bes", među kojima su i nuklearni i balistički kapaciteti Irana. "Evropa se pojačava, čini sve što je potrebno da osigura da ova operacija može da bude nastavljena i pruža svu neophodnu podršku", rekao je Rute. Rute je naveo da je razgovarao sa evropskim liderima, da postoji "široka podrška za ono što radi" predsednik SAD Donald Tramp, i da evropske vojske
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Južne vesti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOIranFoksEUDonald Trampsadmark rute

Svet, najnovije vesti »

Stotine Iranaca prešlo granicu sa Turskom! Beže pred naletima bombi (video)

Stotine Iranaca prešlo granicu sa Turskom! Beže pred naletima bombi (video)

Kurir pre 0 minuta
Rat protiv Irana bi mogao da potroši zalihe! Zelenski upozorio na vitalne projektile za odbranu Ukrajine

Rat protiv Irana bi mogao da potroši zalihe! Zelenski upozorio na vitalne projektile za odbranu Ukrajine

Kurir pre 1 sat
Poginuo još jedan pripadnik vojske Kuvajta

Poginuo još jedan pripadnik vojske Kuvajta

Politika pre 1 sat
Šta Iran ima, može i sme

Šta Iran ima, može i sme

Velike priče pre 2 sata
Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Južne vesti pre 2 sata