Smena režima u Iranu: Trampova najveća kocka do sada

Reuters Podrška Trampu za izvođenje vazdušnih napada u Iranu Napadom na Iran i ubistvom vrhovnog vođe režima, američki predsednik Donald Tramp odigrao je veliku opkladu: da može da uspe u onome u čemu su prethodni predsednici omanuli koristeći američku vojnu silu kako bi preoblikovao Bliski istok.

Tramp će preuzeti zasluge za neverovatan trijumf, ako SAD budu uspele da u potpunosti unište iranski nuklearni program i dovedu do smene režima u Teheranu uz pomoć samo vazdušnih napada, čak i ako naizgled ne postoji jasan plan Vašingtona za ono što bi usledilo nakon Islamske Republike. Ali ako vojni udari, koje je Pentagon nazvao Operacija „Epski bes“, ne uspeju ili izazovu širi regionalni požar koji zahteva stalno američko angažovanje, Tramp bi mogao da naudi