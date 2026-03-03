Preminuo bos sicilijanske mafije Benedeto „Nito” Santapaola

Santapaola je decenijama bio „neprikosnoveni vođa mafije u Kataniji”

MILANO – Benedeto „Nito” Santapaola istorijski vođa sicilijanske mafije Koza nostre u Italiji, preminuo je danas u 87. godini u zatvoru Opera kod Milana, gde je izdržavao kaznu u takozvanom „strogom zatvoru”. On je preminuo u odeljenju zatvorske medicine bolnice San Paolo u Milanu, gde je bio prebačen zbog pogoršanog zdravstvenog stanja, a tužilaštvo u Milanu naložilo je obdukciju. Santapaola, jedan od najkrvavijih sicilijanskih mafijaških bosova, smatran je