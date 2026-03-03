Rat protiv Irana bi mogao da potroši zalihe! Zelenski upozorio na vitalne projektile za odbranu Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski upozorio je danas da bi rat SAD protiv Irana mogao da istroši zalihe projektila vitalnih za odbranu Ukrajine od ruskih vazdušnih udara, a sličnu zabrinutost izrazili i zvaničnici Evropske unije, piše portal politico.eu.

Američki sistem za presretanje "Patriot" od ključnog je značaja za odbranu od ruskih raketnih napada i ukrajinska vojska veoma ceni doprinos tog sistema odbrani od ruske agresije, piše portal. Zvaničnici EU, koji su želeli da ostanu anonimni jer je tema delikatna, izrazili su zabrinutost da bi rat SAD i Izraela protiv Irana mogao da primora američku vojsku da za odbranu od iranskih raketa ubrzano troši rezerve sistema "Patriot", što automatski znači da bi manje