"Oni za nas znače život" Zelenski u panici, Ukrajina bi mogla da ostane bez ključne zaštite zbog rata Irana, Amerike i Izraela: "Uticaće nam na zalihe!"

Kurir pre 1 sat  |  Beta)
"Oni za nas znače život" Zelenski u panici, Ukrajina bi mogla da ostane bez ključne zaštite zbog rata Irana, Amerike i…

Predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski upozorio je danas da bi rat SAD protiv Irana mogao da istroši zalihe projektila vitalnih za odbranu Ukrajine od ruskih vazdušnih udara, a sličnu zabrinutost izrazili i zvaničnici Evropske unije, piše portal politico.eu.

Američki sistem za presretanje Patriot od ključnog je značaja za odbranu od ruskih raketnih napada i ukrajinska vojska veoma ceni doprinos tog sistema odbrani od ruske agresije, piše portal. Zvaničnici EU, koji su želeli da ostanu anonimni jer je tema delikatna, izrazili su zabrinutost da bi rat SAD i Izraela protiv Irana mogao da primora američku vojsku da za odbranu od iranskih raketa ubrzano troši rezerve sistema Patriot, što automatski znači da bi manje
Kurir pre 4 sati
Evropska UnijaIranIzraelUkrajinaEUamerikasadPatriotvolodimir zelenski

