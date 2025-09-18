"Ona je odron! Kažeš joj da ne pije, kao da si joj rekao - pij što više" Marija Kulić besni zbog Miljaninog pijanstva i akcije sa Đukićem: "Alkoholičarska pačavra"

Blic pre 3 sata
"Ona je odron! Kažeš joj da ne pije, kao da si joj rekao - pij što više" Marija Kulić besni zbog Miljaninog pijanstva i akcije…

Miljana Kulić ludo se provela na prvoj žurki "Elite 9", a njena majka Marija se odmah oglasila ovim povodom.

Miljana je sinoć malo više popila, a onda se prepustila strastima sa cimerom Filipom Đukićem. Vruće scene posebno su iznervirale njenu majku, koja se ćerki putem Instagrama obratila iskrenim rečima. - To je prava alkoholičarska pačavra. Kući ne pije, tamo se oleši. Kažeš joj - nemoj ni tamo, kao da si joj rekao - što više. Njena žvaljenja odvratna u sezonama misli da su mnogo zanimljiva. Odron pravi za početak - napisala je Marija Kulić. Filip je, inače, rekao sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Prava je alkoholičarska pačavra" Marija Kulić van sebe zbog Miljanine akcije sa Filipom Đukićem

"Prava je alkoholičarska pačavra" Marija Kulić van sebe zbog Miljanine akcije sa Filipom Đukićem

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Miljana Kulić

Zabava, najnovije vesti »

Trijumf Studija

Trijumf Studija

Radar pre 1 sat
"Samo sam se probudila sa 8 kilograma više, usvinjila sam se": Edita više voli da žulja nego da ljulja, pomenula i poznatog…

"Samo sam se probudila sa 8 kilograma više, usvinjila sam se": Edita više voli da žulja nego da ljulja, pomenula i poznatog kolegu: "Momcima se dopada" (video)

Blic pre 33 minuta
"Prava je alkoholičarska pačavra" Marija Kulić van sebe zbog Miljanine akcije sa Filipom Đukićem

"Prava je alkoholičarska pačavra" Marija Kulić van sebe zbog Miljanine akcije sa Filipom Đukićem

Alo pre 1 sat
"Anita nema ni dinara" Isplivale šok tvrdnje o pobednici Elite: "Džabe prvo mesto kad ništa nije napravila!"

"Anita nema ni dinara" Isplivale šok tvrdnje o pobednici Elite: "Džabe prvo mesto kad ništa nije napravila!"

Telegraf pre 22 minuta
Stari prijatelji,: Al' žestoke prozivke! Saša Matić održao lekciju Cecinom kandidatu, ona mu oštro poručila: Tebi hvala, ali…

Stari prijatelji,: Al' žestoke prozivke! Saša Matić održao lekciju Cecinom kandidatu, ona mu oštro poručila: Tebi hvala, ali na decu ne dam iako i ja grešim i zamuckujem!

Blic pre 1 sat