"Ona je odron! Kažeš joj da ne pije, kao da si joj rekao - pij što više" Marija Kulić besni zbog Miljaninog pijanstva i akcije sa Đukićem: "Alkoholičarska pačavra"

Miljana Kulić ludo se provela na prvoj žurki "Elite 9", a njena majka Marija se odmah oglasila ovim povodom.

Miljana je sinoć malo više popila, a onda se prepustila strastima sa cimerom Filipom Đukićem. Vruće scene posebno su iznervirale njenu majku, koja se ćerki putem Instagrama obratila iskrenim rečima. - To je prava alkoholičarska pačavra. Kući ne pije, tamo se oleši. Kažeš joj - nemoj ni tamo, kao da si joj rekao - što više. Njena žvaljenja odvratna u sezonama misli da su mnogo zanimljiva. Odron pravi za početak - napisala je Marija Kulić. Filip je, inače, rekao sa