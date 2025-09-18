"Prava je alkoholičarska pačavra" Marija Kulić van sebe zbog Miljanine akcije sa Filipom Đukićem

Nije štedela ćerku

Marija Kulić oglasila se povodom snimaka sa žurke na kojoj se njena ćerka Miljana Kulić ljubila sa Filipom Đukićem. Nezadovoljna Miljaninim ponašanjem, Marija je na Instagram storiju uputila niz uvreda: ATA Images – To je prava alkoholičarka, pačavra. Kod kuće ne pije, a tamo se oleši. Kažeš joj: "Nemoj ni tamo", a ona kao da je čula: "Što više". Njena žvaljenja u sezonama su odvratna, a ona misli da su mnogo zanimljiva. Odron pravi, za početak – napisala je