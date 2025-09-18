Uživo ulice kao ratno stanje, totalni haos u srcu Evrope! Žandarmerija raspoređuje vozila, izašlo 80.000 policajaca: Sve gori, pljušte hapšenja, strahuje se od paklenog scenarija (foto, video)

Blic
Uživo ulice kao ratno stanje, totalni haos u srcu Evrope! Žandarmerija raspoređuje vozila, izašlo 80.000 policajaca: Sve gori…

Prašina se još nije ni slegla otkako je bivši premijer Fransoa Bajru izgubio glasanje o poverenju, a u Francuskoj je ponovo haos. Masovni protesti širom zemlje su počeli, a očekuje se da će na ulice izaći neverovatan broj od oko 800.000 ljudi.

Pored toga što će štrajkovi sigurno da izazovu ozbiljne poremećaje, posebno u saobraćaju, policija se sprema za novu rundu nereda. Sve o protestima u Francuskoj pratite u našem blogu uživo. Žandarmerija je raspoređena u brojnim delovima Francuske kako bi sprečila potencijalne nerede. Objavljen je i snimak kako vozila pristižu na Trg Komedi u Monpeljeu. Francuski ministar unutrašnjih poslova Bruno Retajo izneo je preliminarne informacije nakon kriznog sastanka
