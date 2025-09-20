"Bili su primorani da pobegnu": Premijer Estonije traži konsultacije po članu 4 NATO-a zbog ruskih aviona: Strahuju za teritorijalnu bezbednost

Estonija je odlučila da zatraži konsultacije po Članu 4 NATO-a zbog kršenja njenog vazdušnog prostora sa strane ruskih borbenih aviona saopštio je danas predsednik estonske vlade Kristen Mihal.

"Jutros su tri ruska borbena aviona MiG-31 ušla u estonski vazdušni prostor. NATO lovci su odgovorili i ruski avioni su bili primorani da pobegnu. Takvo kršenje je potpuno neprihvatljivo. Vlada Estonije je odlučila da zatraži konsultacije po članu 4 NATO-a", napisao je on na platformi X. Član 4 omogućava članicama da pozovu na sastanak NATO kada smatraju da je ugrožena njihova teritorijalna bezbednost, a predstavlja važan korak u diplomatskom i bezbednosnom