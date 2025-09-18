„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu pozvali su kolege i sugrađane na protestno okupljanje ispred Osnovnog suda, kako bi pružili podršku pritvorenom studentu Bogdanu Jovičiću, koji sedmi dan štrajkuje glađu.

Protest u znak podrške studentu Jovičiću biće održan večeras, 18. septembra, sa početkom u 19.30 časova. „Ovaj protest nije samo okupljanje za Bogdana – to je borba za sve nas, za pravo na dostojanstvo, za slobodu i za pravdu. Svaki naš skup pokazuje da kriminalni režim nasilja i poniženja ne može da slomi solidarnost i hrabrost slobodnih ljudi. Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi ne odustajemo. Mi ne ćutimo. Odgovornost dolazi, a pravda će