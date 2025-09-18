„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Danas pre 26 minuta  |  Z. Miladinovic
„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Studenti u blokadi Univerziteta u Nišu pozvali su kolege i sugrađane na protestno okupljanje ispred Osnovnog suda, kako bi pružili podršku pritvorenom studentu Bogdanu Jovičiću, koji sedmi dan štrajkuje glađu.

Protest u znak podrške studentu Jovičiću biće održan večeras, 18. septembra, sa početkom u 19.30 časova. „Ovaj protest nije samo okupljanje za Bogdana – to je borba za sve nas, za pravo na dostojanstvo, za slobodu i za pravdu. Svaki naš skup pokazuje da kriminalni režim nasilja i poniženja ne može da slomi solidarnost i hrabrost slobodnih ljudi. Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi ne odustajemo. Mi ne ćutimo. Odgovornost dolazi, a pravda će
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Niški studenti u blokadi pozivaju na protest podrške privedenom studentu Bogdanu Jovičiću

Niški studenti u blokadi pozivaju na protest podrške privedenom studentu Bogdanu Jovičiću

Naissus info pre 20 minuta
Niški studenti u blokadi pozvali na protest podrške privedenom studentu Bogdanu Jovičiću

Niški studenti u blokadi pozvali na protest podrške privedenom studentu Bogdanu Jovičiću

Danas pre 9 sati
Protest podrške pritvorenom studentu Bogdanu Jovičiću večeras u Novom Sadu

Protest podrške pritvorenom studentu Bogdanu Jovičiću večeras u Novom Sadu

Danas pre 13 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

„Žrtve autokratskog režima nisu same“: Protest podrške studentu Bogdanu Jovičeviću i u Nišu

Danas pre 26 minuta
Danas skupovi podrške pritvorenom studentu Bogdanu u Novom Sadu i Nišu: „Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi…

Danas skupovi podrške pritvorenom studentu Bogdanu u Novom Sadu i Nišu: „Žrtve autokratskog kriminalnog režima nisu same. Mi ne odustajemo“

Nova pre 0 minuta
Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Zašto se otvoreno preti smrću studentu Pavlu Cicvariću

Vreme pre 30 minuta
In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

In memoriam: Branislav Stošić Gulja (1952 – 2025)

Vranje news pre 25 minuta
Više od običnih paketa računa

Više od običnih paketa računa

Nova pre 50 minuta